Понад рік провів у лікарні і переніс 60 операцій. Історія воїна із неймовірною жагою до життя

Історія порятунку захисника

Важкі травми Роман отримав у грудні 2022 року. У важкому стані його доправили до "Феофанії" з пошкодженням прямої кишки, передміхурової залози, простатичного відділу уретри та напруженою заочеревинною гематомою.

У нього також були діагностовані переломи правої сідничної, лобкової кісток, вертлюгової западини й правої стегнової кістки.

"Медики практично всіх Центрів та відділень лікарні були залучені до його лікування. Хірурги, травматологи, урологи, отоларингологи, психіатри, психологи, реабілітологи, фізичні терапевти, спеціалісти з Центру болю ставили на ноги нашого героя. Роман переніс більш як 60 оперативних втручань, половина з яких - перев`язки в умовах седації", - говорять лікарі.

Роман переніс понад 60 операцій (фото: Facebook/Клінічна лікарня "Феофанія")

Роман пройшов довгу реабілітацію

Через тривале перебування у стаціонарі у Романа виникло чимало ускладнень.

"Новими випробуваннями стали: післяопераційні кровотечі, залізодефіцитна анемія, кишкова непрохідність, сечокам`яна хвороба та перенесений COVID-19. Справжнім викликом були інфекційні ускладнення резистентні до антибіотикотерапії", - кажуть медики.

Втім, завдяки зусиллям лікарів, Романа вдалося поставити на ноги. Під час довготривалої реабілітації хлопця підтримувала мама.

"Романа уже виписали з лікарні. Йому провели ендопротезування кульшового суглоба за рахунок повного фінансування з державного бюджету. Військовий ще потребує реконструктивного відновлення органів сечостатевої системи", - додають лікарі.

Романа уже виписали з лікарні (фото: Facebook/Клінічна лікарня "Феофанія")