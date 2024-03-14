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Понад рік провів у лікарні і переніс 60 операцій. Історія воїна із неймовірною жагою до життя

Роман провів у лікарні понад рік (фото: Facebook/Клінічна лікарня "Феофанія)
Автор: Василина Копитко

Медики 394 дні лікували військового, який отримав важкі поранення на фронті. Роман переніс понад 60 операцій та довгу реабілітацію. Зараз захисника уже виписали із лікарні, але він ще потребує реконструктивного відновлення органів сечостатевої системи.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Клінічної лікарні "Феофанія" у Facebook.

Історія порятунку захисника

Важкі травми Роман отримав у грудні 2022 року. У важкому стані його доправили до "Феофанії" з пошкодженням прямої кишки, передміхурової залози, простатичного відділу уретри та напруженою заочеревинною гематомою.

У нього також були діагностовані переломи правої сідничної, лобкової кісток, вертлюгової западини й правої стегнової кістки.

"Медики практично всіх Центрів та відділень лікарні були залучені до його лікування. Хірурги, травматологи, урологи, отоларингологи, психіатри, психологи, реабілітологи, фізичні терапевти, спеціалісти з Центру болю ставили на ноги нашого героя. Роман переніс більш як 60 оперативних втручань, половина з яких - перев`язки в умовах седації", - говорять лікарі.

Роман переніс понад 60 операцій (фото: Facebook/Клінічна лікарня "Феофанія")

Роман пройшов довгу реабілітацію

Через тривале перебування у стаціонарі у Романа виникло чимало ускладнень.

"Новими випробуваннями стали: післяопераційні кровотечі, залізодефіцитна анемія, кишкова непрохідність, сечокам`яна хвороба та перенесений COVID-19. Справжнім викликом були інфекційні ускладнення резистентні до антибіотикотерапії", - кажуть медики.

Втім, завдяки зусиллям лікарів, Романа вдалося поставити на ноги. Під час довготривалої реабілітації хлопця підтримувала мама.

"Романа уже виписали з лікарні. Йому провели ендопротезування кульшового суглоба за рахунок повного фінансування з державного бюджету. Військовий ще потребує реконструктивного відновлення органів сечостатевої системи", - додають лікарі.

Романа уже виписали з лікарні (фото: Facebook/Клінічна лікарня "Феофанія")

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