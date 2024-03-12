Зможе бігати на протезі. Львівські медики здійснили мрію пораненого воїна

У Львові медики встановили спортивний протез 25-річному Геннадію Тамулевичу - захиснику, який втратив ногу у квітні 2022 року. Воїну виготовили індивідуальний куксоприймач, до якого прилаштували спеціальне активне коліно і стопу. Тепер мрія Геннадія знову могти бігати - здійснилася.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Центру Незламні у Facebook.

Історія військового

Геннадій родом із Луганщини. Коли у 2014 році російські війська окупували його рідний Первомайськ, він, будучи підлітком, вирішив стати кадровим військовим. Після школи Геннадій вступив до Одеської військової академії.

У перші тижні повномасштабного вторгнення Росії Тамулевич захищав Київ. Далі його підрозділ перемістили на харківський напрямок, потім - на запорізький. Саме там воїн отримав поранення у квітні 2022 року.

Тоді група наших бійців в одному з населених пунктів потрапила у засідку росіян. У ногу Геннадія потрапили ворожі кулі.

Геннадій знову зможе бігати (фото: Центр "Незламні")

Із протезом Геннадій повернувся на фронт

Пораненого воїна терміново доправили в запорізьку лікарню. Там медики боролись за ногу військового: дві ворожі кулі попросту розтрощили йому колінний суглоб та стегно. Кінцівку довелося ампутувати.

Геннадій пройшов довгий шлях лікування у Дніпрі, Вінниці, Львові та навіть у Німеччині, де йому встановили перший протез. З ним він повернувся до України й знову пішов на фронт.

Для Геннадія виготовили індивідуальний протез (фото: Центр "Незламні")

Воїн мріяв знову могти бігати

До поранення Геннадій бігав часто та багато, тож він мріяв знову мати таку змогу. Експерти Центру "Незламні" виготовили для воїна ще один індивідуальний куксоприймач, до якого прилаштували спеціальне активне коліно та бігову стопу. І вперше за півтора року Геннадій пробіг 300 метрів.

Придбати дороговартісні комплектуючі для спортивного протеза медики змогли завдяки спільному проєкту Центру та благодійної платформи dobro.ua - "Протези для Незламних".