Больше года провел в больнице и перенес 60 операций. История воина с невероятной жаждой жизни

История спасения защитника

Тяжелые травмы Роман получил в декабре 2022 года. В тяжелом состоянии его доставили в "Феофанию" с повреждением прямой кишки, предстательной железы, простатического отдела уретры и напряженной забрюшинной гематомой.

У него также были диагностированы переломы правой седалищной, лобковой костей, вертлужной впадины и правой бедренной кости.

"Медики практически всех Центров и отделений больницы были вовлечены в его лечение. Хирурги, травматологи, урологи, отоларингологи, психиатры, психологи, реабилитологи, физические терапевты, специалисты из Центра боли ставили на ноги нашего героя. Роман перенес более 60 оперативных вмешательств, половина из которых - перевязки в условиях седации", - говорят врачи.

Роман перенес более 60 операций (фото: Facebook/Клиническая больница "Феофания")

Роман прошел долгую реабилитацию

Из-за длительного пребывания в стационаре у Романа возникло множество осложнений.

"Новыми испытаниями стали послеоперационные кровотечения, железодефицитная анемия, кишечная непроходимость, мочекаменная болезнь и перенесенный COVID-19. Настоящим вызовом были инфекционные осложнения резистентные к антибиотикотерапии", - говорят медики.

Однако благодаря усилиям врачей Романа удалось поставить на ноги. Во время продолжительной реабилитации парня поддерживала мама.

"Романа уже выписали из больницы. Ему провели эндопротезирование тазобедренного сустава за счет полного финансирования из государственного бюджета. Военный еще нуждается в реконструктивном восстановлении органов мочеполовой системы", - добавляют врачи.

Роман уже выписан из больницы (фото: Facebook/Клінічна лікарня "Феофания")