Понад 70 тисяч доларів. Скільки заробляють Волошин, Алхім, Лебіга та інші українські блогери

Українські блогери часто хизуються розкішним життям, але не дуже люблять називати конкретні цифри й розкривати свої доходи. Втім, іноді зірки соцмереж, такі як колишній муж Ані Трінчер Олександр Волошин, скандальна Анна Алхім або ж Міша Лебіга, усе ж діляться інформацією про свої заробітки. А когось "зливають" інсайдери.
Скільки заробляють відомі блогери, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Telegram-каналу "INSTAМАНІЯ".
Так, Волошин, як стверджують у Telegram-каналі, заробляє понад 70 тисяч доларів на місяць (приблизно 2,7 мільйона гривень). Більшу частину коштів він нібито отримує з продажу власних курсів, а незначну частину йому приносять рекламні інтеграції.
Скільки заробляє блогер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Скандальна блогерка нібито отримує понад 50 тисяч євро на місяць (понад 2 мільйони гривень). Її основний дохід - реклама в Instagram. За одну Stories Алхім нібито може отримувати від 1 тисячі євро.
Скільки заробляє Алхім (фото: instagram.com/anna_alkhim66666)
Зірка соцмереж, як стверджується, заробляє понад 50 тисяч доларів на місяць (майже 2 мільйони гривень). Вона отримує гроші за рекламу, а також за проведення консультацій. Кенді вчить людей заробляти в соцмережах. Блогерка нібито бере 400 тисяч гривень за одну таку консультацію.
Ця блогерка заробляє стільки ж, скільки і Кенді Суперстар - приблизно 50 тисяч доларів. Вона отримує гроші за рекламу та продаж курсів.
Доходи Скальницької (скріншот)
Доходи блогерки трохи нижче, аніж у вищеперерахованих зірок соцмереж. Пренткович нібито отримує 40 тисяч доларів на місяць (понад 1,5 мільйона гривень).
Розкрито прибутки Пренткович (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)
Блогерка, як ствердєуться, заробляє 30-40 тисяч доларів на місяць (до 1,5 мільйонів гривень). Але 15% з цієї суми нібито отримує її менеджер.
Популярний блогер, який часто проводить стріми, нібито отримує 10-12 тисяч доларів на місяць.
Скільки заробляють блогери (скріншот)
Нагадаємо, нещодавно українська співачка здивувала відвертим зізнанням про крадіжку грошей.
Окрім цього, раніше стало відомо, що Надія Мейхер говорила про РФ до війни.