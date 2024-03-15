Стало відомо, що Надія Мейхер говорила про РФ до війни. Секрет розкрив Решетник

Ведучий Григорій Решетник висловився щодо співачки Надії Мейхер, з якою він працював у минулому. На тлі повномасштабної війни РФ проти України артистка зникла з соцмереж та не розповідає, де перебуває. Втім, ведучий пригадав, що Мейхер казала про РФ декілька років тому.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Решетник розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк, яке вже вийшло на її YouTube-каналі.

Де зараз Мейхер

За словами Решетника, співачка може перебувати за кордоном. Він зазначив, що поважає артистку, але як творчу особистість.

"Я з Надією дуже багато працював, я її поважаю як творчу людину. Але в неї такий творчий шлях, що вона довго працювала і в російському шоубізнесі, і в Україні", - розповів Решетник.

"Вона, мабуть, за кордоном... В Європі, мені здається", - додав він.

Чому Мейхер мовчить про війну (фото: instagram.com/nadyameiher)

Що Мейхер думала про РФ

Ведучий пригадав, що про РФ говорила Мейхер. До повномасштабної війни співачка жила в Києві. І тоді вона не приховувала того, що не хоче жити на російській території.

"Часто казала, що їй некомфортно у великому сусідському мегаполісі, і вона не хоче там жити. І вони з чоловіком жили тут, але зараз, мабуть, визначились і зробили своє рішення", - зазначив Решетник.

"Я знаю, що вона не активна в соцмережах. Але я нічого не можу поганого сказати. Тому що це складно... Я думаю, що їй дуже складно, тому що все одно треба висловлювати позицію, треба приймати або темну сторону, або білу. В іншому разі це дуже сильно роз'їдає з середини", - додав він.