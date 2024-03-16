Более 70 тысяч долларов. Сколько зарабатывают Волошин, Алхим, Лебига и другие украинские блогеры

Сколько зарабатывает Волошин

Так, Волошин, как утверждают в Telegram-канале, зарабатывает более 70 тысяч долларов в месяц (около 2,7 миллиона гривен). Большую часть средств он якобы получает от продажи собственных курсов, а незначительную часть ему приносят рекламные интеграции.

Сколько зарабатывает блогер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Доходы Алхим

Скандальная блогерша якобы получает более 50 тысяч евро в месяц (более 2 миллионов гривен). Ее основной доход - реклама в Instagram. За одну Stories Алхим может получать от 1 тысячи евро.

Сколько зарабатывает Алхим (фото: instagram.com/anna_alkhim66666)

Сколько блогинг приносит Кэнди Суперстар

Звезда соцсетей, как утверждается, зарабатывает более 50 тысяч долларов в месяц (около 2 миллионов гривен). Она получает деньги за рекламу, а также за проведение консультаций. Кэнди учит людей зарабатывать в соцсетях. Блогерша якобы берет 400 тысяч гривен за одну такую консультацию.

Сколько зарабатывает блоггер (фото: instagram.com/candy__superstar)

Сколько соцсети приносят Анастасии Скальницкой

Эта блогерша зарабатывает столько же, сколько и Кэнди Суперстар - примерно 50 тысяч долларов. Она получает деньги за рекламу и продажу курсов.

Доходы Скальницкой (скриншот)

Сколько зарабатывает Таня Пренткович

Доходы блогерши чуть ниже, чем у вышеперечисленных звезд соцсетей. Пренткович якобы получает 40 тысяч долларов в месяц (более 1,5 миллиона гривен).

Раскрыты доходы Пренткович (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Сколько зарабатывает Даша Квиткова

Блогерша, как утверждается, зарабатывает 30-40 тысяч долларов в месяц (до 1,5 миллиона гривен). Но 15% от этой суммы якобы получает ее менеджер.

Доходы Цветочной (фото: instagram.com/kvittkova)

Сколько зарабатывает Лебига

Популярный блогер, часто проводящий стримы, якобы получает 10-12 тысяч долларов в месяц.

Сколько зарабатывают блогеры (скриншот)