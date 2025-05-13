Ретро, 3D і "рішельє". 10 найдорожчих українських вишиванок: хто їх купує і чому

Vita Kin

Сукня-вишиванка The VITA Dress виконана зі 100% льону в глибокому чорному кольорі. Вона прикрашена складною ручною вирізною вишивкою, що додає виробу особливого шарму та унікальності. Сукню шиють в обмеженій кількості, що підкреслює її ексклюзивність.

Ціна - 154 125 гривень (3 750 доларів).

Сукня-вишиванка The VITA Dress (скриншот: www.vitakin.com)

Блуза Olympia Sleeveless Top - це втілення мінімалізму та вишуканості. Виготовлена зі 100% попліну, вона має безрукавний крій і представлена в класичному білому кольорі. Цей топ ідеально підходить для створення елегантного образу в літній період.

Ціна - приблизно 67 000 гривень (1 625 доларів).

Блуза Olympia Sleeveless Top (скриншот: www.vitakin.com)

Блуза Rosemary Blouse - це приклад сучасної інтерпретації традиційної вишивки. Виконана зі 100% льону в оливковому відтінку, вона прикрашена складною ручною вирізною вишивкою, яка надає виробу витонченості та легкості. Блуза ідеально підходить для літніх днів, а в поєднанні зі спідницею Rosemary Skirt створює романтичний образ у стилі ретро.

Ціна - 59 925 гривень (1 450 доларів).

Блуза Rosemary Blouse (скриншот: www.vitakin.com)

Yuliya Magdych

Кафтан Mimosa виготовлений з батисту та прикрашений яскравою жовто-блакитною 3D-вишивкою, натхненою українськими автентичними візерунками. На створення кожного виробу іде 72 години ручної роботи та 18 кілометрів ниток. Фасон підходить для будь-якого типу фігури. Кафтан можна купити в різних кольорах.

Ціна - 133 630 гривень.

Кафтан Mimosa (скриншот: ua.yuliyamagdych.com)

Біло-червоний міді-кафтан Roses з батисту прикрашений вишуканою етнічною 3D-вишивкою у вигляді троянд. Силует та мотиви базуються на українських традиційних візерунках.

Ціна - 117 030 гривень.

Біло-червоний міді-кафтан Roses (скриншот: ua.yuliyamagdych.com)

Біла мідісукня Cotton виготовлена зі 100% льону та прикрашена 3D-вишивкою, що відображає українські автентичні мотиви. Сукня може бути виготовлена за індивідуальними параметрами, що зазвичай займає два тижні.

Ціна - 98 355 гривень.

Біла мідісукня Cotton (скриншот: ua.yuliyamagdych.com)

Темно-синій міді-кафтан Sakura прикрашений яскравою багатобарвною 3D-вишивкою у вигляді сакури. Вишивка виконана вручну, що надає виробу унікальності та відображає поєднання традицій та сучасності.

Ціна - 71 380 гривень.

Темно-синій міді-кафтан Sakura (скриншот: ua.yuliyamagdych.com)

Varenyky Fashion

Чорна максісукня "Рута" виготовлена з натурального льону та прикрашена яскравою кольоровою вишивкою, натхненою українськими народними мотивами. На сукню перенесли вишивку з рушника 1925 року. Кожен виріб створюється вручну, з використанням якісних натуральних тканин і ниток.

Ціна - 36 500 гривень.

Максісукня "Рута" (скриншот: varenykyfashion.ua)

Біла максісукня "Вогняна квітка" виготовлена з натурального льону та прикрашена вишивкою білим по білому, що створює ефект об'ємного орнаменту. У цій сукні використано одну з найскладніших технік - "рішельє" або вирізування. Складність цієї ажурної вишивки у скрупульозності ручної роботи та віртуозності відтворення орнаментів на сорочках та сукнях.

Ціна - 25 500 гривень.

Максісукня "Вогняна квітка" (скриншот: varenykyfashion.ua)

Foberini

Витончена блуза "Квітка" з блакитного льону прикрашена флористичною вишивкою, виконаною в техніці витинання. Горловина оздоблена зав'язками з саморобними китицями, а рукави - декоративними "пухликами", що додає виробу елегантності та відсилання до старовинних українських традицій.

Ціна - 15 000 гривень.

Блуза "Квітка" (скриншот: foberini.com.ua)