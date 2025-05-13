Ретро, ​​3D и "ришелье". 10 самых дорогих украинских вышиванок: кто их покупает и почему

Украинская вышиванка - это не просто национальная одежда, а определенная сакральная ценность. Особый шарм одежда получает еще и тогда, когда изготовлена вручную. Однако в то же время крафтовое производство обычно дороже из-за больших масштабов.
РБК-Украина (проект Styler) подготовило подборку самых дорогих вышиванок от украинских брендов.
Платье-вышиванка The VITA Dress выполнено из 100% льна в глубоком черном цвете. Оно украшено сложной ручной вырезной вышивкой, что придает изделию особый шарм и уникальность. Платье шьется в ограниченном количестве, что подчеркивает его эксклюзивность.
Цена - 154 125 гривен (3 750 долларов).
Платье-вышиванка The VITA Dress (скриншот: www.vitakin.com)
Блуза Olympia Sleeveless Top - это воплощение минимализма и изысканности. Изготовленная из 100% поплина, она имеет безрукавный крой и представлена в классическом белом цвете. Этот топ идеально подходит для создания элегантного образа в летний период.
Цена - примерно 67 000 гривен (1 625 долларов).
Блуза Olympia Sleeveless Top (скриншот: www.vitakin.com)
Блуза Rosemary Blouse - это пример современной интерпретации традиционной вышивки. Выполненная из 100% льна в оливковом оттенке, она украшена сложной ручной вырезной вышивкой, которая придает изделию изящества и легкости. Блуза идеально подходит для летних дней, а в сочетании с юбкой Rosemary Skirt создает романтический образ в стиле ретро.
Цена - 59 925 гривен (1 450 долларов).
Блуза Rosemary Blouse (скриншот: www.vitakin.com)
Кафтан Mimosa изготовлен из батиста и украшен яркой желто-голубой 3D-вышивкой, вдохновленной украинскими аутентичными узорами. На создание каждого изделия идет 72 часа ручной работы и 18 километров нитей. Фасон подходит для любого типа фигуры. Кафтан можно купить в разных цветах.
Цена - 133 630 гривен.
Кафтан Mimosa (скриншот: ua.yuliyamagdych.com)
Бело-красный миди-кафтан Roses из батиста украшен изысканной этнической 3D-вышивкой в виде роз. Силуэт и мотивы базируются на украинских традиционных узорах.
Цена - 117 030 гривен.
Бело-красный миди-кафтан Roses (скриншот: ua.yuliyamagdych.com)
Белое миди-платье Cotton изготовлено из 100% льна и украшено 3D-вышивкой, отражающей украинские аутентичные мотивы. Платье может быть изготовлено по индивидуальным параметрам, что обычно занимает две недели.
Цена - 98 355 гривен.
Белое миди-платье Cotton (скриншот: ua.yuliyamagdych.com)
Темно-синий миди-кафтан Sakura украшен яркой многоцветной 3D-вышивкой в виде сакуры. Вышивка выполнена вручную, что придает изделию уникальности и отражает сочетание традиций и современности.
Цена - 71 380 гривен.
Темно-синий миди-кафтан Sakura (скриншот: ua.yuliyamagdych.com)
Черное макси-платье "Рута" изготовлено из натурального льна и украшено яркой цветной вышивкой, вдохновленной украинскими народными мотивами. На платье перенесли вышивку с рушника 1925 года. Каждое изделие создается вручную, с использованием качественных натуральных тканей и нитей.
Цена - 36 500 гривен.
Максиплатье "Рута" (скриншот: varenykyfashion.ua)
Белое макси-платье "Вогняна квітка" изготовлено из натурального льна и украшено вышивкой белым по-белому, что создает эффект объемного орнамента. В этом платье использовано одну из самых сложных техник - "ришелье" или вырезание. Сложность этой ажурной вышивки в скрупулезности ручной работы и виртуозности воспроизведения орнаментов на рубашках и платьях.
Цена - 25 500 гривен.
Максиплатье "Вогняна квітка" (скриншот: varenykyfashion.ua)
Изящная блуза "Квітка" из голубого льна украшена флористической вышивкой, выполненной в технике вышивки. Горловина украшена завязками с самодельными кистями, а рукава - декоративными "пухликами", что добавляет изделию элегантности и отсылки к старинным украинским традициям.
Цена - 15 000 гривен.
Блуза "Квітка" (скриншот: foberini.com.ua)
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При написании материала использовались источники: сайты и социальные сети упомянутых брендов.