Ретро, ​​3D и "ришелье". 10 самых дорогих украинских вышиванок: кто их покупает и почему

Vita Kin

Платье-вышиванка The VITA Dress выполнено из 100% льна в глубоком черном цвете. Оно украшено сложной ручной вырезной вышивкой, что придает изделию особый шарм и уникальность. Платье шьется в ограниченном количестве, что подчеркивает его эксклюзивность.

Цена - 154 125 гривен (3 750 долларов).

Платье-вышиванка The VITA Dress (скриншот: www.vitakin.com)

Блуза Olympia Sleeveless Top - это воплощение минимализма и изысканности. Изготовленная из 100% поплина, она имеет безрукавный крой и представлена в классическом белом цвете. Этот топ идеально подходит для создания элегантного образа в летний период.

Цена - примерно 67 000 гривен (1 625 долларов).

Блуза Olympia Sleeveless Top (скриншот: www.vitakin.com)

Блуза Rosemary Blouse - это пример современной интерпретации традиционной вышивки. Выполненная из 100% льна в оливковом оттенке, она украшена сложной ручной вырезной вышивкой, которая придает изделию изящества и легкости. Блуза идеально подходит для летних дней, а в сочетании с юбкой Rosemary Skirt создает романтический образ в стиле ретро.

Цена - 59 925 гривен (1 450 долларов).

Блуза Rosemary Blouse (скриншот: www.vitakin.com)

Yuliya Magdych

Кафтан Mimosa изготовлен из батиста и украшен яркой желто-голубой 3D-вышивкой, вдохновленной украинскими аутентичными узорами. На создание каждого изделия идет 72 часа ручной работы и 18 километров нитей. Фасон подходит для любого типа фигуры. Кафтан можно купить в разных цветах.

Цена - 133 630 гривен.

Кафтан Mimosa (скриншот: ua.yuliyamagdych.com)

Бело-красный миди-кафтан Roses из батиста украшен изысканной этнической 3D-вышивкой в виде роз. Силуэт и мотивы базируются на украинских традиционных узорах.

Цена - 117 030 гривен.

Бело-красный миди-кафтан Roses (скриншот: ua.yuliyamagdych.com)

Белое миди-платье Cotton изготовлено из 100% льна и украшено 3D-вышивкой, отражающей украинские аутентичные мотивы. Платье может быть изготовлено по индивидуальным параметрам, что обычно занимает две недели.

Цена - 98 355 гривен.

Белое миди-платье Cotton (скриншот: ua.yuliyamagdych.com)

Темно-синий миди-кафтан Sakura украшен яркой многоцветной 3D-вышивкой в виде сакуры. Вышивка выполнена вручную, что придает изделию уникальности и отражает сочетание традиций и современности.

Цена - 71 380 гривен.

Темно-синий миди-кафтан Sakura (скриншот: ua.yuliyamagdych.com)

Varenyky Fashion

Черное макси-платье "Рута" изготовлено из натурального льна и украшено яркой цветной вышивкой, вдохновленной украинскими народными мотивами. На платье перенесли вышивку с рушника 1925 года. Каждое изделие создается вручную, с использованием качественных натуральных тканей и нитей.

Цена - 36 500 гривен.

Максиплатье "Рута" (скриншот: varenykyfashion.ua)

Белое макси-платье "Вогняна квітка" изготовлено из натурального льна и украшено вышивкой белым по-белому, что создает эффект объемного орнамента. В этом платье использовано одну из самых сложных техник - "ришелье" или вырезание. Сложность этой ажурной вышивки в скрупулезности ручной работы и виртуозности воспроизведения орнаментов на рубашках и платьях.

Цена - 25 500 гривен.

Максиплатье "Вогняна квітка" (скриншот: varenykyfashion.ua)

Foberini

Изящная блуза "Квітка" из голубого льна украшена флористической вышивкой, выполненной в технике вышивки. Горловина украшена завязками с самодельными кистями, а рукава - декоративными "пухликами", что добавляет изделию элегантности и отсылки к старинным украинским традициям.

Цена - 15 000 гривен.

Блуза "Квітка" (скриншот: foberini.com.ua)