Поможет ВСУ: В Украине разработали инновационный военный дрон (фото, видео)

Научно-производственное предприятие Spaitech разработало новый мультикоптер Windhover, который должен оказать помощь украинским военным при патрулировании территорий и корректировки огня артиллерии. Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook

Впервые мультикоптер был представлен на международной выставке DSEI 2019 в Лондоне. В Украине его увидели на Международной выставке "Оружие и безопасность 2019" в Киеве.

В Украине разработали инновационный дрон для ВСУ (фото: facebook.com/spaitech2015)

Компания, которая сделала дрон, говорит, что им заинтересовались военные и полицейские департаменты некоторых стран.

Датчики защиты дрона осуществляют сканирование в красном, зеленом и близком к инфракрасному спектрах. Дрон также способен возвращаться в случае отказа одного двигателя. У него также 94% восстановление в случае неисправности двух двигателей.

В Украине разработали инновационный дрон для ВСУ (видео: YouTube/Spaitech LLC)

Дрон оборудован электрооптической 12-мегапиксельной камерой. Также у него есть трехосная гиростабилизирующая камера. Оператор мультикоптера может переключаться между двумя камерами во время полета.

Дрон также имеет сдвоенную полезную нагрузку с электро оптической камерой и тепловизором.

Технические характеристики:

Максимальный взлетный вес: до 10 кг

Радиус действия с онлайн передачей данных: 8 км

Скорость: до 10 м/с (36 км/ч)

Продолжительность полета: 60 мин

Полный контроль при ветре: до 15 м/с

Погодоустойчивость (степень защиты корпуса): IP53 (пылезащищенный с защитой от дождя)

Напомним, что в сети показали обед военных на Донбассе. Повара стараются обеспечить украинских военных сбалансированным рационом.