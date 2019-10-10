Допоможе ЗСУ: В Україні розробили інноваційний військовий дрон (фото, відео)

Українська компанія вирішила допомогти військовим ЗСУ
Науково-виробниче підприємство Spaitech розробило новий мультикоптер Windhover, який повинен надати допомогу українським військовим при патрулюванні територій і коректування вогню артилерії. Про це компанія повідомляє на своїй сторінці у Facebook
Вперше мультикоптер був представлений на міжнародній виставці DSEI 2019 в Лондоні. В Україні його побачили на Міжнародній виставці "Зброя та безпека 2019" в Києві.
В Україні розробили інноваційний дрон для ЗСУ (фото: facebook.com/spaitech2015)
Компанія, яка зробила дрон, говорить, що ним зацікавилися військові і поліцейські департаменти деяких країн.
Датчики захисту дрона здійснюють сканування в червоному, зеленому та близькому до інфрачервоному спектрах. Дрон також здатний повертатися в разі відмови одного двигуна. У нього також 94% відновлення у разі несправності двох двигунів.
В Україні розробили інноваційний дрон для ЗСУ (відео: YouTube/Spaitech LLC)
Дрон обладнаний електрооптичною 12-мегапіксельною камерою. Також у нього є трьохосьова гіростабілізуюча камера. Оператор мультикоптера може перемикатися між двома камерами під час польоту.
Дрон також має зспарене корисне навантаження з електро оптичною камерою і тепловізором.
Технічні характеристики:
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