Допоможе ЗСУ: В Україні розробили інноваційний військовий дрон (фото, відео)

Науково-виробниче підприємство Spaitech розробило новий мультикоптер Windhover, який повинен надати допомогу українським військовим при патрулюванні територій і коректування вогню артилерії. Про це компанія повідомляє на своїй сторінці у Facebook

Вперше мультикоптер був представлений на міжнародній виставці DSEI 2019 в Лондоні. В Україні його побачили на Міжнародній виставці "Зброя та безпека 2019" в Києві.

В Україні розробили інноваційний дрон для ЗСУ (фото: facebook.com/spaitech2015)

Компанія, яка зробила дрон, говорить, що ним зацікавилися військові і поліцейські департаменти деяких країн.

Датчики захисту дрона здійснюють сканування в червоному, зеленому та близькому до інфрачервоному спектрах. Дрон також здатний повертатися в разі відмови одного двигуна. У нього також 94% відновлення у разі несправності двох двигунів.

В Україні розробили інноваційний дрон для ЗСУ (відео: YouTube/Spaitech LLC)

Дрон обладнаний електрооптичною 12-мегапіксельною камерою. Також у нього є трьохосьова гіростабілізуюча камера. Оператор мультикоптера може перемикатися між двома камерами під час польоту.

Дрон також має зспарене корисне навантаження з електро оптичною камерою і тепловізором.

Технічні характеристики:

Максимальна злітна вага: до 10 кг

Радіус дії з онлайн передачею даних: 8 км

Швидкість: до 10 м/с (36 км/год)

Тривалість польоту: 60 хв

Повний контроль при вітрі до 15 м/с

Погодостійкість (ступінь захисту корпусу): IP53 (пилозахищений з захистом від дощу)

Нагадаємо, що в мережі показали обід військових на Донбасі. Кухарі намагаються забезпечити українських військових збалансованим раціоном.