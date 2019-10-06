Готов вернуть: ветеран АТО рассказал, сколько получает на передовой

Ветеран АТО назвал свою зарплату на фронте в 2014 году
Ветеран АТО с позывным Ночной Сталкер рассказал, сколько он получает на передовой, рискуя своей жизнью. Об этом офицер ВСУ написал на своей странице в Facebook. По словам бойца, в 2014 году, находясь на Донбассе, он получал в месяц 3750 гривень.
"3750 гривен в месяц. На войне в 2014.Командир пехотного взвода, ШПК (штатно-посадова категория) "старший лейтенант". Простите, честные налогоплательщики, готов вернуть.Ну не сразу, правда, но понемногу отдам, слово даю", - написал боец.
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Скриншот поста (facebook.com/nightstalkerkyiv)
Пользователи сети шокированы цифрой заработной платы военного и высказывают свои эмоции в комментариях.
Скриншот комментариев (facebook.com/nightstalkerkyiv)