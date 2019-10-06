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Готов вернуть: ветеран АТО рассказал, сколько получает на передовой

STYLERЖизнь    06.10.2019 - 12:57
Готов вернуть: ветеран АТО рассказал, сколько получает на передовой
Фото: Ветеран АТО высказался о своей зарплате (facebook.com/nightstalkerkyiv)

Ветеран АТО назвал свою зарплату на фронте в 2014 году

Ветеран АТО с позывным Ночной Сталкер рассказал, сколько он получает на передовой, рискуя своей жизнью. Об этом офицер ВСУ написал на своей странице в Facebook. По словам бойца, в 2014 году, находясь на Донбассе, он получал в месяц 3750 гривень.

"3750 гривен в месяц. На войне в 2014.Командир пехотного взвода, ШПК (штатно-посадова категория) "старший лейтенант". Простите, честные налогоплательщики, готов вернуть.Ну не сразу, правда, но понемногу отдам, слово даю", - написал боец.

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Готов вернуть: ветеран АТО рассказал, сколько получает на передовойСкриншот поста (facebook.com/nightstalkerkyiv)

Пользователи сети шокированы цифрой заработной платы военного и высказывают свои эмоции в комментариях.

  • Вот зачем вьі так? они кукарекают от нашего имени, нас не спрашивая, а вьі вот так под дьіх.
  • Извини.
  • Ты мажор)) 3215 - шпк Старшего сержанта было. Реально огромное деньги платили. До сих пор потратить не могу.
  • 800 гр перша, 2400 далі. Контракту не було, з роботи з/п ненараховували. Гроші витрачав на форму, батарейки иа їжу. Кому повертати?
  • О чем Вы? Это мы все должники у таких как Вы. Сполна По самую чашу.

Готов вернуть: ветеран АТО рассказал, сколько получает на передовойСкриншот комментариев (facebook.com/nightstalkerkyiv)

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