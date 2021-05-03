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Помощник священника попался на воровстве денег прихожан: видео "взорвало" сеть

Автор: Styler

В сети появилось видео, на котором видно, как помощник священника Ярослав ходит за батюшкой с плетенной корзиной. В нее прихожане кладут пасхи, и в том числе деньги на храм. Потом он достает деньги и кладет к себе в карман. Это заметил священник.

Данное видео повеселило сеть, и его опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.

Священник в это время ходил с ведром святой воды и святил пасхальные корзины прихожан. В один момент он попросил помощника подойти, и заметил, что он ворует деньги.

"Ярослав иди за мной. А ты что деньги воруешь, или что? Я не понял", - сказал удивленный священник.

Ох и Ярослав

Напомним, под Харьковом священник окатил прихожан водой прямо из ведра и развеселил сеть.

Мы также писали о том, что в Киево-Печерской лавре прихожане массово нарушали карантин.

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