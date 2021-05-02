В Киево-Печерской лавре прихожане массово нарушали карантин: фото и видео с места богослужения

В воскресенье, 2 мая, в Киево-Печерской лавре прихожане массово нарушали карантинные ограничения во время того, как пришли освятить свои пасхальные корзины.

Об этом сообщает Telegram-канал "Великий Київ".

В Киево-Печерской лавре прихожане нарушали карантин (фото: Telegram-канал "Великий Київ") Большое количество прихожан столпилось в церкви. При этом люди не придерживались никакой социальной дистанции и у большинства не было защитных масок. В Киево-Печерской лавре прихожане нарушали карантин (фото: Telegram-канал "Великий Київ") Те, у кого были маски, они их просто спустили на подбородок или надели так, что был открыт нос. Священники при этом тоже были без масок и не призывали верующих соблюдать карантин. В Киево-Печерской лавре прихожане нарушали карантин (видео: YouTube)