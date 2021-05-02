Под Харьковом священник окатил прихожан водой прямо из ведра и развеселил сеть (видео)

В Харьковской области люди собрались с корзинами, чтобы освятить свои паски и крашенки, но вместо благословения от священнослужителя получили поток воды из ведра. Этот случай вызвал бурные эмоции у пользователей сети.

По словам очевидцев, священник опоздал. Кроме того, он забыл свечки, крест и, по всей видимости, кропило.

В сети этот случай повеселил украинцев. Вот, что они пишут.