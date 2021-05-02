Под Харьковом священник окатил прихожан водой прямо из ведра и развеселил сеть (видео)
В Харьковской области люди собрались с корзинами, чтобы освятить свои паски и крашенки, но вместо благословения от священнослужителя получили поток воды из ведра. Этот случай вызвал бурные эмоции у пользователей сети.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "ТруХа".
По словам очевидцев, священник опоздал. Кроме того, он забыл свечки, крест и, по всей видимости, кропило.
В сети этот случай повеселил украинцев. Вот, что они пишут.
- Странно выглядит... очень странно;
- Я сейчас умру;
- Наркоман?
- Видно, что с утра уже отпраздновал;
- Ахах. Украина, что скажешь, только в нашей стране, батюшка обливает с ведра на Пасху;
- Батюшка причастился уже... и не один раз;
- От души окропил людей;
- Бабка справа в синем пальто что-то знала, пригнулась;
- Вот ужас то, вот люди как с ума сходят потихоньку называется;
- Хорошо хоть ведро не отпустил;
- Супер;
- Надо было их из шланга полить;
- Респект батюшке – соблюдает дистанцию.
Напомним, в этом году, как и в прошлом, верующим всех конфессий рекомендуют чествовать Воскрешение Спасителя дома. Это связано с пандемией коронавируса. При этом паски можно освятить дома.
Ранее эксперты рассказали, какие продукты в пасхальной корзине самые опасные. Врачи говорят, что холестерин в продуктах не так страшен, как насыщенные жиры в говядине, свинине, молочных продуктах и яйцах.