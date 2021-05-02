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Под Харьковом священник окатил прихожан водой прямо из ведра и развеселил сеть (видео)

Новина українською → Харьков, Воскресенье 02 мая 2021 17:11
Под Харьковом священник окатил прихожан водой прямо из ведра и развеселил сеть (видео) Коллаж РБК-Украина: прихожане приготовили пасхальные корзины для освящения
Автор: Роман Мирончук

В Харьковской области люди собрались с корзинами, чтобы освятить свои паски и крашенки, но вместо благословения от священнослужителя получили поток воды из ведра. Этот случай вызвал бурные эмоции у пользователей сети.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "ТруХа".

По словам очевидцев, священник опоздал. Кроме того, он забыл свечки, крест и, по всей видимости, кропило.

В сети этот случай повеселил украинцев. Вот, что они пишут.

  • Странно выглядит... очень странно;
  • Я сейчас умру;
  • Наркоман?
  • Видно, что с утра уже отпраздновал;
  • Ахах. Украина, что скажешь, только в нашей стране, батюшка обливает с ведра на Пасху;
  • Батюшка причастился уже... и не один раз;
  • От души окропил людей;
  • Бабка справа в синем пальто что-то знала, пригнулась;
  • Вот ужас то, вот люди как с ума сходят потихоньку называется;
  • Хорошо хоть ведро не отпустил;
  • Супер;
  • Надо было их из шланга полить;
  • Респект батюшке – соблюдает дистанцию.

Напомним, в этом году, как и в прошлом, верующим всех конфессий рекомендуют чествовать Воскрешение Спасителя дома. Это связано с пандемией коронавируса. При этом паски можно освятить дома.

Ранее эксперты рассказали, какие продукты в пасхальной корзине самые опасные. Врачи говорят, что холестерин в продуктах не так страшен, как насыщенные жиры в говядине, свинине, молочных продуктах и яйцах.

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