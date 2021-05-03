Помічник священника попався на крадіжці грошей парафіян: відео "підірвало" мережу

Священник в цей час ходив з відром святої води і святив великодні кошики парафіян. В один момент він попросив помічника підійти, і помітив, що він краде гроші.

"Ярослав йди за мною. А ти що гроші крадеш, чи що? Я не зрозумів", - сказав здивований священник.

Ох і Ярослав Posted by Київ Оперативний on Monday, May 3, 2021

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