Помощник священника попался на воровстве денег прихожан: видео "взорвало" сеть

В сети появилось видео, на котором видно, как помощник священника Ярослав ходит за батюшкой с плетенной корзиной. В нее прихожане кладут пасхи, и в том числе деньги на храм. Потом он достает деньги и кладет к себе в карман. Это заметил священник.

Священник в это время ходил с ведром святой воды и святил пасхальные корзины прихожан. В один момент он попросил помощника подойти, и заметил, что он ворует деньги.

"Ярослав иди за мной. А ты что деньги воруешь, или что? Я не понял", - сказал удивленный священник.