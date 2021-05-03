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Помічник священника попався на крадіжці грошей парафіян: відео "підірвало" мережу

Новость на русском → Понеділок 03 травня 2021 17:16
Помічник священника попався на крадіжці грошей парафіян: відео "підірвало" мережу Колаж РБК-Україна: парафіяни святять великодні кошики
Автор: Styler

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як помічник священника Ярослав ходить за батюшкою з плетеним кошиком. У неї парафіяни кладуть паски, і в тому числі гроші на храм. Потім він дістає гроші і кладе до себе в кишеню. Це помітив священник.

Дане відео повеселило мережу, і його опублікував "Київ Оперативний" в Facebook.

Священник в цей час ходив з відром святої води і святив великодні кошики парафіян. В один момент він попросив помічника підійти, і помітив, що він краде гроші.

"Ярослав йди за мною. А ти що гроші крадеш, чи що? Я не зрозумів", - сказав здивований священник.

Ох і Ярослав

Posted by Київ Оперативний on Monday, May 3, 2021

Користувачі Мережі прокоментували даний інцидент.

  • Схоже Ярик більше в цій церкві не працює. Взагалі смішно. Вся суть релігії в одному відео. Шахрай краде у шахраїв;
  • З общака посмів взяти... братва не пробачить. Кадилом на смерть захр*начать після служби;
  • Бог дав, Бог взяв;
  • Саморозрахунок на місці або "свіжа копійка";
  • Кишеня надійніше, ніж кошик... Батюшка жартує...він знає, як треба;
  • Він особисто Ісусу передасть;
  • Піддадуть анафемі.

Нагадаємо, під Харковом священник облив парафіян водою прямо з відра і розвеселив мережу.

Ми також писали про те, що в Києво-Печерській Лаврі парафіяни масово порушували карантин.

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Новини України Життя церковь священник
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