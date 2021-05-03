Помічник священника попався на крадіжці грошей парафіян: відео "підірвало" мережу

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як помічник священника Ярослав ходить за батюшкою з плетеним кошиком. У неї парафіяни кладуть паски, і в тому числі гроші на храм. Потім він дістає гроші і кладе до себе в кишеню. Це помітив священник.

Священник в цей час ходив з відром святої води і святив великодні кошики парафіян. В один момент він попросив помічника підійти, і помітив, що він краде гроші.

"Ярослав йди за мною. А ти що гроші крадеш, чи що? Я не зрозумів", - сказав здивований священник.

Ох і Ярослав Posted by Київ Оперативний on Monday, May 3, 2021

Користувачі Мережі прокоментували даний інцидент.