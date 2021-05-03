Помічник священника попався на крадіжці грошей парафіян: відео "підірвало" мережу
У мережі з'явилося відео, на якому видно, як помічник священника Ярослав ходить за батюшкою з плетеним кошиком. У неї парафіяни кладуть паски, і в тому числі гроші на храм. Потім він дістає гроші і кладе до себе в кишеню. Це помітив священник.
Дане відео повеселило мережу, і його опублікував "Київ Оперативний" в Facebook.
Священник в цей час ходив з відром святої води і святив великодні кошики парафіян. В один момент він попросив помічника підійти, і помітив, що він краде гроші.
"Ярослав йди за мною. А ти що гроші крадеш, чи що? Я не зрозумів", - сказав здивований священник.
Ох і ЯрославPosted by Київ Оперативний on Monday, May 3, 2021
Користувачі Мережі прокоментували даний інцидент.
- Схоже Ярик більше в цій церкві не працює. Взагалі смішно. Вся суть релігії в одному відео. Шахрай краде у шахраїв;
- З общака посмів взяти... братва не пробачить. Кадилом на смерть захр*начать після служби;
- Бог дав, Бог взяв;
- Саморозрахунок на місці або "свіжа копійка";
- Кишеня надійніше, ніж кошик... Батюшка жартує...він знає, як треба;
- Він особисто Ісусу передасть;
- Піддадуть анафемі.
Нагадаємо, під Харковом священник облив парафіян водою прямо з відра і розвеселив мережу.
Ми також писали про те, що в Києво-Печерській Лаврі парафіяни масово порушували карантин.