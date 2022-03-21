Помощь вынужденным переселенцам: выплаты, компенсации за жилье и работу

Выплаты

Кроме уже работающей программы выплаты компенсации за потерю работы по программе "еПідтримка" в размере 6500 гривен, теперь запустят еще одну.

Все вынужденные переселенцы, которые покинули районы боевых действий, получат минимальную финансовую помощь в размере 2 000 гривен. Средства будут поступать через приложение "Дія" на карту указанного банка.

Еще по 3 000 гривен семья получит на каждого ребенка, который вынужденно переехал в более безопасные регионы.

"Просто, через "Дію", на карту банка. Без лишних бумаг. Без бюрократии. Всем, кто переехал из районов боевых действий", - рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Работа

Всем работодателям, которые будут официально брать на работу вынужденных переселенцев, государство компенсирует по 6500 гривен за каждого трудоустроенного. Эти средства будут идти на оплату труда переселенцев.

Жилье

Каждому украинцу, который приютил у себя вынужденных переселенцев, государство компенсирует 450 гривен за каждого человека. Эти средства пойдут на компенсацию по оплате коммунальных услуг.

Органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилья, которое будет доступно для размещения. Владелец жилья, в котором есть место для вынужденно перемещенных лиц, может обратиться в органы местной власти с соответствующим заявлением.

Расселение будет осуществляться только по согласию владельцев домов или квартир.

Один из таких вариантов – подать объявление на специальный сайт "Прихисток". Каждый владелец жилья может рассчитывать на компенсацию за размещение вынужденно перемещенных лиц.

Зарегистрируйте свое жилье на ресурсе Прихисток

В день размещения подайте заявление в органы местного самоуправления

В день окончания проживания или изменения количества проживающих – подайте заявление с информацией об изменении.

Сумма компенсации составит 14,77 гривны в сутки за одного человека. Точная сумма будет зависеть от количества человек и дней, которые они будут находиться у владельца жилья. В месяц за одного человека в среднем набежит 457 гривен.