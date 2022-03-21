Допомога вимушеним переселенцям: виплати, компенсації за житло і роботу

Виплати

Крім вже працюючої програми виплати компенсації за втрату роботи за програмою "еПідтримка" у розмірі 6500 гривень, тепер запустять ще одну.

Всі вимушені переселенці, які покинули райони бойових дій, отримають мінімальну фінансову допомогу в розмірі 2 000 гривень. Кошти будуть надходити через додаток "Дія" на карту зазначеного банку.

Ще по 3 000 гривень сім'я отримає на кожну дитину, яка вимушено переїхала в безпечніші регіони.

"Просто, через "Дію", на карту банку. Без зайвих паперів. Без бюрократії. Всім, хто переїхав з районів бойових дій", - розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Робота

Всім роботодавцям, які будуть офіційно брати на роботу вимушених переселенців, держава компенсує по 6500 гривень за кожного працевлаштованого. Ці кошти йтимуть на оплату праці переселенців.

Житло

Кожному українцю, який прихистив у себе вимушених переселенців, держава компенсує 450 гривень за кожну людину. Ці кошти підуть на компенсацію з оплати комунальних послуг.

Органи місцевого самоврядування почнуть формувати Реєстр житла, яке буде доступне для розміщення. Власник житла, в якому є місце для вимушено переміщених осіб, може звернутися до органів місцевої влади з відповідною заявою.

Розселення буде здійснюватися тільки за згодою власників будинків або квартир.

Один з таких варіантів - подати оголошення на спеціальний сайт "Прихисток". Кожен власник житла може розраховувати на компенсацію за розміщення вимушено переміщених осіб.

Зареєструйте своє житло на ресурсі Прихисток

У день розміщення подайте заяву до органів місцевого самоврядування

У день закінчення проживання або зміни кількості проживаючих – подайте заяву з інформацією про зміну.

Сума компенсації складе 14,77 гривні на добу за одну людину. Точна сума буде залежати від кількості осіб і днів, які вони будуть перебувати у власника житла. В місяць за одну людину в середньому набіжить 457 гривень.