Помощь на ребенка в условиях карантина: как быстро подать заявку онлайн

Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса привел к тому, что многие частные предприниматели вынуждены были приостановить свою работу. Это негативно сказалось на доходах многих украинцев и правительство выделило помощь ФОПам, которые воспитывает детей в возрасте до 10 лет.

Оформить такую помощь можно онлайн, не выходя из дома и с 6 мая такая опция стала доступна на портале "Дія" в разделе "Пенсии, льготы и помощь". По закону такая помощь будет предоставляться на каждого ребенка в возрасте до 10 лет. Сумма выплат – в размере прожиточного минимума.

Для детей до 6 лет – минимальный прожиточный минимум составляет 1779 гривен

Для детей от 6 до 10 лет – 2218 гривен.

Как оформить помощь?

Нужно зайти в приложение "Дія" и заполнить специальную форму. К заполненной форме нужно прикрепить необходимые документы. Информация в течение трех дней будет обрабатываться управлением социальной защиты и деньги будут перечислены на карточку предпринимателя.

Документы для оформления:

Фотокопия свидетельства о рождении ребенка.

Фотокопия справки из Пенсионного фонда об уплате ЕСВ за 2019 год, форма ОК-7 (ее можно сделать через Портал электронных услуг на сайте Пенсионного фонда)

Сканкопия документа, которая удостоверяет проживание на территории Украины для иностранцев или лиц без гражданства.

Если ребенок находится под опекой, то нужна сканкопия решения райгосадминистрации, исполнительного органа городского, районного, поселкового совета объединенной территориальной общины или суда.

Как отмечается, помощь на детей будет выплачиваться во время карантина, а также в течении одного месяца после его окончания, то есть в мае и июне 2020 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине выплатят еще одну социальную помощь во время карантина – кому и сколько.