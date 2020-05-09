Помощь на ребенка в условиях карантина: как быстро подать заявку онлайн

Как оформить "карантинную помощь" на ребенка онлайн и какие документы нужны
Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса привел к тому, что многие частные предприниматели вынуждены были приостановить свою работу. Это негативно сказалось на доходах многих украинцев и правительство выделило помощь ФОПам, которые воспитывает детей в возрасте до 10 лет.
Оформить такую помощь можно онлайн, не выходя из дома и с 6 мая такая опция стала доступна на портале "Дія" в разделе "Пенсии, льготы и помощь". По закону такая помощь будет предоставляться на каждого ребенка в возрасте до 10 лет. Сумма выплат – в размере прожиточного минимума.
Нужно зайти в приложение "Дія" и заполнить специальную форму. К заполненной форме нужно прикрепить необходимые документы. Информация в течение трех дней будет обрабатываться управлением социальной защиты и деньги будут перечислены на карточку предпринимателя.
Документы для оформления:
Как отмечается, помощь на детей будет выплачиваться во время карантина, а также в течении одного месяца после его окончания, то есть в мае и июне 2020 года.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине выплатят еще одну социальную помощь во время карантина – кому и сколько.