Украинцам дадут еще одну денежную помощь во время карантина: кто сколько получит

Выплаты ветеранам (коллаж: РБК-Украина)

Украинским ветеранам будет выплачена разовая помощь

В Украине ветеранам выплатят ежегодную разовую денежную помощь. Средства получат более миллиона ветеранов войны и жертв нацистских преследований. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

В этом году сумма разовой помощи составит от 900 до 4 120 гривен. При этом размер выплаты будет зависеть от категории получателя. К примеру, ветераны войны первой группы инвалидности получат 4 120 гривен, второй группы - 3 640 гривен, третьей группы - 3 160 гривен.

Деньги также получат участники боевых действий - 1 390 гривен, люди, у которых есть особые заслуги перед Родиной, - 4 120 гривен, члены семей погибших, умерших инвалидов вследствие войны, женам/мужьям умерших участников боевых действий - 900 гривен.

Всего правительство выделило на помощь ветеранам 1,3 миллиарда гривен. Все деньги уже перечислены органам социальной защиты. При этом 843 тысяч ветеранов получили разовую денежную помощь уже вчера, 28 апреля.

Напомним, что пенсионерам в Украине трижды доплатят в мае. В последнем месяце весны пенсионеры получат прибавку к пенсиям в размере 11%, что в среднем составляет около 260 гривен. В Пенсионном фонде заявили, что выплаты пересчитают 6,9 миллионам человек.

Ранее сообщалось о том, что из-за пандемии коронавируса зарплата врачей в Украине вырастет на 300%. Кроме денежных премий медикам выдадут костюмы пятого уровня защиты. Правительство также обеспечит больницы лекарствами.

Стоит отметить, что отныне учреждения здравоохранения будут получать оплату услуг через Национальную службу здоровья Украины.