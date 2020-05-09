Допомога на дитину в умовах карантину: як швидко подати заявку онлайн

Як оформити "карантинну допомогу" на дитину онлайн і які документи потрібні
Карантин в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу призвів до того, що багато приватних підприємців були змушені призупинити свою роботу. Це негативно позначилося на доходах багатьох українців і уряд виділив допомогу ФОПам, які виховують дітей у віці до 10 років.
Оформити таку допомогу можна онлайн, не виходячи з дому і з 6 травня така опція стала доступна на порталі "Дія" у розділі "Пенсії, пільги та допомога". За законом така допомога надаватиметься на кожну дитину у віці до 10 років. Сума виплат – в розмірі прожиткового мінімуму.
Треба зайти в додаток "Дія" і заповнити спеціальну форму. До заповненої форми потрібно прикріпити необхідні документи. Інформація протягом трьох днів буде оброблятися управлінням соціального захисту і гроші будуть перераховані на картку підприємця.
Документи для оформлення:
Як наголошується, допомога на дітей буде виплачуватися під час карантину, а також протягом одного місяця після його закінчення, тобто в травні та червні 2020 року.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні виплатять ще одну соціальну допомогу під час карантину – кому і скільки.