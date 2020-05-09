ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Помощь на ребенка в условиях карантина: как быстро подать заявку онлайн

STYLERЖизнь    09.05.2020 - 15:10
Помощь на ребенка в условиях карантина: как быстро подать заявку онлайн
Социальная помощь на ребенка (Коллаж РБК-Украина)

Как оформить "карантинную помощь" на ребенка онлайн и какие документы нужны

Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса привел к тому, что многие частные предприниматели вынуждены были приостановить свою работу. Это негативно сказалось на доходах многих украинцев и правительство выделило помощь ФОПам, которые воспитывает детей в возрасте до 10 лет.

Оформить такую помощь можно онлайн, не выходя из дома и с 6 мая такая опция стала доступна на портале "Дія" в разделе "Пенсии, льготы и помощь". По закону такая помощь будет предоставляться на каждого ребенка в возрасте до 10 лет. Сумма выплат – в размере прожиточного минимума.

  • Для детей до 6 лет – минимальный прожиточный минимум составляет 1779 гривен
  • Для детей от 6 до 10 лет – 2218 гривен.

Как оформить помощь?

Нужно зайти в приложение "Дія" и заполнить специальную форму. К заполненной форме нужно прикрепить необходимые документы. Информация в течение трех дней будет обрабатываться управлением социальной защиты и деньги будут перечислены на карточку предпринимателя.

Документы для оформления:

  • Фотокопия свидетельства о рождении ребенка.
  • Фотокопия справки из Пенсионного фонда об уплате ЕСВ за 2019 год, форма ОК-7 (ее можно сделать через Портал электронных услуг на сайте Пенсионного фонда)
  • Сканкопия документа, которая удостоверяет проживание на территории Украины для иностранцев или лиц без гражданства.
  • Если ребенок находится под опекой, то нужна сканкопия решения райгосадминистрации, исполнительного органа городского, районного, поселкового совета объединенной территориальной общины или суда.

Как отмечается, помощь на детей будет выплачиваться во время карантина, а также в течении одного месяца после его окончания, то есть в мае и июне 2020 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине выплатят еще одну социальную помощь во время карантина – кому и сколько.

Теги Новости Украины выплатыМинистерство социальной политики
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь