Допомога на дитину в умовах карантину: як швидко подати заявку онлайн

Соціальна допомога на дитину (Колаж РБК-Україна)

Як оформити "карантинну допомогу" на дитину онлайн і які документи потрібні

Карантин в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу призвів до того, що багато приватних підприємців були змушені призупинити свою роботу. Це негативно позначилося на доходах багатьох українців і уряд виділив допомогу ФОПам, які виховують дітей у віці до 10 років.

Оформити таку допомогу можна онлайн, не виходячи з дому і з 6 травня така опція стала доступна на порталі "Дія" у розділі "Пенсії, пільги та допомога". За законом така допомога надаватиметься на кожну дитину у віці до 10 років. Сума виплат – в розмірі прожиткового мінімуму.

Для дітей до 6 років – мінімальний прожитковий мінімум становить 1779 гривень

Для дітей від 6 до 10 років – 2218 гривень.

Як оформити допомогу?

Треба зайти в додаток "Дія" і заповнити спеціальну форму. До заповненої форми потрібно прикріпити необхідні документи. Інформація протягом трьох днів буде оброблятися управлінням соціального захисту і гроші будуть перераховані на картку підприємця.

Документи для оформлення:

Фотокопія свідоцтва про народження дитини.

Фотокопія довідки з Пенсійного фонду про сплату ЄСВ за 2019 рік, форма ОК-7 (її можна зробити через Портал електронних послуг на сайті Пенсійного фонду)

Сканкопія документа, що засвідчує проживання на території України для іноземців або осіб без громадянства.

Якщо дитина знаходиться під опікою, то потрібна сканкопія рішення райдержадміністрації, виконавчого органу міської, районної, селищної ради об'єднаної територіальної громади або суду.

Як наголошується, допомога на дітей буде виплачуватися під час карантину, а також протягом одного місяця після його закінчення, тобто в травні та червні 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні виплатять ще одну соціальну допомогу під час карантину – кому і скільки.