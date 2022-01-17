Помощь на похороны: как получить и нужно ли платить с нее налоги

Выплаты на похороны работника

Предельный размер, который дает право на налоговую социальную льготу (НСЛ) в течение 2022 года - это 3 470 гривен. Если сумма на погребение не превышает 6940 гривен, то налогом она не облагается.

Кроме того, в таком случае также не начисляется ЕСВ (единый социальный вклад).

Как получить помощь

Необходимо написать заявление о предоставлении такой помощи работодателю умершего и прикрепить к нему копию свидетельства о смерти.

Получение помощи от Фонда социального страхования (ФСС)

ФСС также может предоставить финансовую помощь по последнему месту работы умершего. Сумма такой помощи составляет 4 100 гривен.

Как получить помощь

Необходимо написать заявление-расчет

Предоставить оригинал справки о смерти или оригинал выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия,

Предоставить копию свидетельства смерти, заверенную страхователем из оригинала.

Если умершего содержало застрахованное лицо, и у них не было самостоятельных источников дохода (зарплата, пенсия), то данная помощь полагается и им.

Пособие на похороны пенсионера

Государственная помощь предоставляется тому, кто похоронил его за свой счет. Сумма выплаты - две месячные пенсии умершего.

Как получить помощь