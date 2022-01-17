Помощь на похороны: как получить и нужно ли платить с нее налоги

В Украине работодатель, у которого работал умерший работник, в том числе перед выходом на пенсию, осуществляет помощь на похороны. При этом помощь может быть оказано в денежной форме или через оплату ритуальных услуг.
При этом в законе существуют определенные условия необложения налогом пособия на погребение умершего, а получатели его определяются в зависимости от органа, который предоставляет помощь.
Предельный размер, который дает право на налоговую социальную льготу (НСЛ) в течение 2022 года - это 3 470 гривен. Если сумма на погребение не превышает 6940 гривен, то налогом она не облагается.
Кроме того, в таком случае также не начисляется ЕСВ (единый социальный вклад).
Как получить помощь
Необходимо написать заявление о предоставлении такой помощи работодателю умершего и прикрепить к нему копию свидетельства о смерти.
ФСС также может предоставить финансовую помощь по последнему месту работы умершего. Сумма такой помощи составляет 4 100 гривен.
Как получить помощь
Если умершего содержало застрахованное лицо, и у них не было самостоятельных источников дохода (зарплата, пенсия), то данная помощь полагается и им.
Государственная помощь предоставляется тому, кто похоронил его за свой счет. Сумма выплаты - две месячные пенсии умершего.
Как получить помощь
Напомним, под Тернополем половина села уехала за границу на заработки.
Мы также писали о том, что украинцам объяснили, почему при большом трудовом стаже могут назначить маленькую пенсию.