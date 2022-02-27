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В помощь Киеву едут бойцы территориальной обороны из западных областей

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Воскресенье 27 февраля 2022 14:52
В помощь Киеву едут бойцы территориальной обороны из западных областей Фото: В Киев едет помощь от бойцов террориальной обороны из западных областей (facebook com TerritorialDefenseForces)
Автор: Анна Шиканова

Отряды сил территориальной обороны из западных областей уже выехали в Киев для помощи в противостоянии вражеским войскам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг внештатного советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Как сообщает Арестович, отряды сил территориальной обороны Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областей отправились помогать Киеву в противостоянии вражеским войскам Российской Федерации.

"Хотим отдать должное терробороне Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей, инициативно выдвинувшейся на помощь Киеву", - сказал он.

Арестович также выразил благодарность украинским медицинским работникам, которые мужественно выполняют свою работу.

Стоит отметить, что на данный момент Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины насчитывает уже более 37 тысяч человек.

Читать все актуальные новости о том, что сейчас происходит в Украине, можно в нашей онлайн-трансляции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тростянце уничтожили российские танки.

А также рассказывали о том, что в Харькове десятки военных сдались в плен.

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