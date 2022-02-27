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"Добро пожаловать в ад": в Тростянце уничтожили российскую военную технику (фото)

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Воскресенье 27 февраля 2022 14:42
"Добро пожаловать в ад": в Тростянце уничтожили российскую военную технику (фото) Фото: Украинские войска уничтожают российскую военную технику (facebook.com)
Автор: Людмила Жукова

Украинская армия продолжает уничтожать технику врага - России. Так, в Тростянце удалось сжечь технику РФ.

Об этом сообщил голова Тростянецкого городского совета Юрий Бова.

"Русские, добро пожаловать в АД! Хер вам, а не Украину! Тростянецкая община, и такое по всей Украине! Мы победим!" - подписал фото Бова.

&quot;Добро пожаловать в ад&quot;: в Тростянце уничтожили российскую военную технику (фото)&quot;Добро пожаловать в ад&quot;: в Тростянце уничтожили российскую военную технику (фото)&quot;Добро пожаловать в ад&quot;: в Тростянце уничтожили российскую военную технику (фото)&quot;Добро пожаловать в ад&quot;: в Тростянце уничтожили российскую военную технику (фото)

В Тростянце уничтожены техника РФ (фото:Юрий Бова)

Напомним, что в Харькове десятки военных РФ сдались в плен, у них нет связи с командованием.

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