"Добро пожаловать в ад": в Тростянце уничтожили российскую военную технику (фото)
Фото: Украинские войска уничтожают российскую военную технику (facebook.com)
Украинская армия продолжает уничтожать технику врага - России. Так, в Тростянце удалось сжечь технику РФ.
Об этом сообщил голова Тростянецкого городского совета Юрий Бова.
"Русские, добро пожаловать в АД! Хер вам, а не Украину! Тростянецкая община, и такое по всей Украине! Мы победим!" - подписал фото Бова.
В Тростянце уничтожены техника РФ (фото:Юрий Бова)