На допомогу Києву їдуть бійці територіальної оборони із західних областей

Фото: до Києва їде допомога від бійців тероріальної оборони із західних областей (facebook com TerritorialDefenseForces)

Загони сил територіальної оборони із західних областей вже виїхали до Києва для допомоги в протистоянні ворожим військам РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінгу позаштатного радника керівника офісу президента України Олексія Арестовича.