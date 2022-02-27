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На допомогу Києву їдуть бійці територіальної оборони із західних областей

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Неділя 27 лютого 2022 14:52
На допомогу Києву їдуть бійці територіальної оборони із західних областей Фото: до Києва їде допомога від бійців тероріальної оборони із західних областей (facebook com TerritorialDefenseForces)
Автор: Анна Шиканова

Загони сил територіальної оборони із західних областей вже виїхали до Києва для допомоги в протистоянні ворожим військам РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінгу позаштатного радника керівника офісу президента України Олексія Арестовича.

Як повідомляє Арестович, загони сил територіальної оборони Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської областей вирушили допомагати Києву в протистоянні ворожим військам Російської Федерації.

"Хочемо віддати належне теробороні Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей, ініціативно висунулася на допомогу Києву", - сказав він.

Арестович також висловив подяку українським медичним працівникам, які мужньо виконують свою роботу.

Варто відзначити, що на цей момент сили територіальної оборони Збройних сил України налічує вже понад 37 тисяч осіб.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Тростянці знищили російську техніку.

А також розповідали про те, що у Харкові десятки військових здалися в полон.

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