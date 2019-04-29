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Помогите спасти: 12-летний чемпион Европы пострадал от удара током

STYLERНужна помощь    29.04.2019 - 20:15
Помогите спасти: 12-летний чемпион Европы пострадал от удара током
Нужна помощь Егору Дихтяруку (коллаж: РБК-Украина)

Егор Дихтярук получил страшные ожоги более половины тела

12-летний Егор Дихтярук из Кировоградской области нуждается в помощи для лечения страшных ожогов. Родственники маленького чемпиона Европы по панкратиону (возрожденный древний олимпийский вид единоборства. - Ред.) просят помочь спасти их любимого сына и внука.

Мальчик пострадал от удара током, 55% его тела - сплошная рана. Всего один легкомысленный поступок чуть не лишил Егора жизни. Ради селфи он влез на крышу вагона и получил удар током в 27 тысяч вольт.

Мама мальчика воспитывает сына одна, она молит неравнодушных людей о помощи, так как сама она не справится.

Реквизиты для помощи Егору: карточка ПриватБанка 4149 4390 0836 1010, Дихтярук Светлана Леонтьевна (бабушка Егора).

Помогите спасти: 12-летний чемпион Европы пострадал от удара током

Нужна помощь Егору Дихтяруку (фото: facebook.com)

Напомним, во Львове, в городской больнице скорой помощи, уже восемь месяцев разыскивают родственников пациента, который перенес инсульт. 

К слову, в Тернополе мужчина напал на бывшую жену, выкрал ребенка, забрал все деньги и скрылся. Он брызнул женщине в лицо слезоточивым газом и выкрал четырехмесячного малыша.

Ранее сообщалось, что 21-летняя мать из Черкасс променяла двоих маленьких детей на выпивку и разгульную жизнь. После очередного предупреждения от правоохранителей и социальных служб у нее изъяли детей и забрали даже кота.

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