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Допоможіть врятувати: 12-річний чемпіон Європи постраждав від удару струмом

STYLERПотрібна допомога    29.04.2019 - 20:15
Допоможіть врятувати: 12-річний чемпіон Європи постраждав від удару струмом
Потрібна допомога Єгору Діхтяруку (колаж: РБК-Україна)

Єгор Діхтярук отримав страшні опіки більше половини тіла

12-річний Єгор Діхтярук з Кіровоградської області потребує допомоги для лікування страшних опіків. Родичі маленького чемпіона Європи з панкратіону (відроджений давній олімпійський вид єдиноборства. - Ред.) просять допомогти врятувати їхнього улюбленого сина і онука.

Хлопчик постраждав від удару струмом, 55% його тіла - суцільна рана. Всього один легковажний вчинок ледь не позбавив життя Єгора. Заради селфі він заліз на дах вагона і отримав удар струмом у 27 тисяч вольт.

Мама хлопчика, яка виховує сина одна, благає небайдужих людей про допомогу, бо сама вона не впорається.

Реквізити для допомоги Єгору: картка ПриватБанку 4149 4390 0836 1010, Діхтярук Світлана Леонтіївна (бабуся Єгора).

Допоможіть врятувати: 12-річний чемпіон Європи постраждав від удару струмом

Потрібна допомога Єгору Діхтяруку (фото: facebook.com)

Нагадаємо, у Львові, у міській лікарні швидкої допомоги, вже вісім місяців розшукують родичів пацієнта, який переніс інсульт.

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