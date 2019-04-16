Восемь месяцев живет в больнице: во Львове разыскивают родственников пациента

Пациент потерял память и живет в больнице (Коллаж РБК-Украина)

Мужчина попал в больницу без документов, перенес инсульт и потерял память

Во Львове, в городской больнице скорой помощи, уже восемь месяцев разыскивают родственников пациента, который перенес инсульт. Об этом пишет LMN.

Мужчину нашли в августе 2018 года возле Пригородного вокзала во Львове. У него была ампутирована голень на левой ноге и парализована правая рука. По внешнему виду было непохоже, что он бездомный. Однако он перенес инсульт, после которого потерял память, не может разговаривать и писать. Когда его в тяжелом состоянии доставили в больницу, документов при нем не оказалось. Все попытки разыскать родственников пациента успехами не увенчались.

Как рассказал заведующий терапевтического отделения Михаил Чикеречко, пациент находится в больнице. Он аккуратно ест, бреется, моется, следит за собой. Правда с помощью медперсонала. Читает газеты. Выгнать на улицу из больницы его не могут. Определить в Центр бездомных – тоже, его отказываются принимать без документов. А на кого их выписать – не известно.

Врачи просят помочь найти родственников пациента

Сосед по палате пытался помочь и начал зачитывать ему название городов на карте Украины. По жестам медперсонал определил, что он может быть из Жмеринки Винницкой области. Таким же путем установили, что возможно его зовут Николай Мельник.

"Через полицию узнали, что мужчина не находится в розыске. Иногда даже думаю – может его просто выбросили. По его реакции предполагаем, что у него есть родственники в деревне. В каком? Кто они? Через волонтеров выяснили, что в Жмеринском районе есть четыре жителя с именем Николай Мельник. Выяснили адреса и назвали их нашему пациенту – на все он отрицательно качал головой. Будем писать официальное письмо в областную полицию. Пусть там ищут", - рассказал Чикеречко.

Заведующий терапевтического отделения просит отозваться родственников или знакомых этого человека. Любую информацию можно сообщить по номерам: (032) 258 -71-31, (096) 370 -25 -75 Михаил Чикеречко.

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