Помогите найти: в Луцке пропал 38-летний мужчина

В Луцке пропал 38-летний мужчина и родственники просят помочь установить его местонахождение. Пропавшего зовут Назарчук Юрий, он 1981 года рождения, инвалид с детства (психическое заболевание). Ушел из дома в Луцке еще 31 октября и на данный момент его местонахождение не известно.

Сложность поисков состоит в том, что Юрий в разговоре с незнакомыми людьми может представляться чужим именем.

"Ушел из Луцка 31 октября 38-летний Назарчук Юрий, 1981 года рождения, инвалид с детства (психическое заболевание). Был одет в куртку коричневого цвета, темно-серую шапку, черные кожаные кеды с желто-коричневыми вставками. При разговоре не называет своего настоящего имени. Обычно представляется как Ройко Саша из Полтавы, сирота. Домашний адрес также не называет. Имел при себе радио. Останавливает любой попутный транспорт. Особые приметы: в настоящее время не хватает передних 3-х зубов", - сказано в сообщении.

Назарук Юрий пропал в Луцке

Родные Юрия просят откликнуться всех, кто знает что-либо о его передвижениях или имеет информацию о его месте нахождения.

"Большая просьба ко всем, кому что-либо известно о пребывании Юрия, сообщить по телефонам: 067 422 16 75, 067 929 59 03", - указано в объявлении.