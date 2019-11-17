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В Одессе пропала девочка-подросток: полиция просит о помощи (фото)

STYLERНужна помощь    17.11.2019 - 12:54
В Одессе пропала девочка-подросток: полиция просит о помощи (фото)
В Одессе пропала девочка Аннета Дудкова (Фото: коллаж РБК-Украина)

В полиции дали приметы девочки и фото

Украинцев просят помочь разыскать девочку-подростка - Аннета Дудкова вышла погулять, но домой так и не вернулась. Об этом говорится в сообщении полиции в воскресенье, 17 ноября.

Также правоохранители опубликовали фото девочки и дали приметы.

Аннету 2005 года рождения в настоящее время разыскивают сотрудники Киевского отдела полиции в Одессе.

На вид девочке 14-15 лет, ее рост 155 сантиметров, имеет худощавое телосложение. У Аннеты лицо овальной формы, карие глаза, цвет волос темно-каштановый.

Когда девочка выходила из дома, на ней была светлая куртка бежевого цвета с меховым воротником, обута в кроссовки белого цвета. Также с ней розовый рюкзак.

В Одессе пропала девочка-подросток: полиция просит о помощи (фото)

В Одессе пропала девочка-подросток Аннета Дудкова (Фото: od.npu.gov.ua)

В полиции просят всех, кто может знать местонахождение подростка или где она может быть, дать об этом знать.

"Всем, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просьба сообщить по телефонам: "102", (048) 766 90 34, (048) 766 89 98", - говорится в сообщении.

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