Как помочь ребенку в тревожной ситуации: рекомендации от Минздрава
Медики дали украинцам советы, как помочь ребенку в тревожной ситуации.
Информацию опубликовало Минздрав Украины.
В частности, для того, чтобы минимизировать негативное влияние на психику детей, стоит придерживаться таких рекомендаций:
- Говорите с ребенком о том, что он чувствует/переживает, обсуждайте эмоции. Важно объяснить, что страх перед неизвестным -э то нормально;
- Будьте рядом. Ребенок должен чувствовать вашу поддержку;
- Также стоит обсудить вместе возможный план действий;
- Сделайте что-нибудь вместе с ребенком;
- Контролируйте себя. Основная помощь ребенку - это ваш самоконтроль.
К тому же важно собрать ребенку "тревожный чемоданчик". Туда положите информацию со своими контактными данными.
Также положите записанную медицинскую информацию: о группе крови, возможных аллергических реакциях и медицинских состояниях ребенка. Подпишите одежду, в которой будет малыш.
Родители как никто другой могут помочь ребенку справиться с тревожной ситуацией. Помогая ребенку распознавать чувства тревоги и справляться с ним, вы тем самым учите его противостоять стрессовым ситуациям в будущем.
Как помочь ребенку справиться с тревогой (t.me/mozofficial)
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