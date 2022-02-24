Як допомогти дитині у тривожній ситуації: рекомендації від МОЗ
Медики дали українцям поради, як допомогти дитині у тривожній ситуації.
Інформацію опублікувало МОЗ України.
Зокрема, для того, щоб мінімізувати негативний вплив на психіку дітей, варто дотримуватися таких рекомендацій:
- Говоріть із дитиною про те, що вона відчуває/переживає, обговорюйте емоції. Важливо пояснити, що страх перед невідомим – це нормально;
- Будьте поруч. Дитина має відчувати вашу підтримку;
- Також варто обговорити разом можливий план дій;
- Зробіть щось разом із дитиною;
- Контролюйте себе. Основна допомога дитині – це ваш самоконтроль.
До того ж важливо зібрати дитині "тривожну валізку". Туди покладіть інформацію зі своїми контактними даними.
Також покладіть занотовану медичну інформацію: про групу крові, можливі алергічні реакції та медичні стани дитини. Підпишіть одяг, в якому буде малюк.
Батьки як ніхто інший можуть допомогти дитині впоратися із тривожною ситуацією. Допомагаючи дитині розпізнавати почуття тривоги та справлятися з ним, ви тим самим учите її протистояти стресовим ситуаціям у майбутньому.
Як допомогти дитині впоратися із тривогою (t.me/mozofficial)
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