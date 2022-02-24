Як допомогти дитині у тривожній ситуації: рекомендації від МОЗ

Батьки як ніхто інший можуть допомогти дитині впоратися із тривожною ситуацією. Допомагаючи дитині розпізнавати почуття тривоги та справлятися з ним, ви тим самим учите її протистояти стресовим ситуаціям у майбутньому.

Також покладіть занотовану медичну інформацію: про групу крові, можливі алергічні реакції та медичні стани дитини. Підпишіть одяг, в якому буде малюк.

До того ж важливо зібрати дитині "тривожну валізку". Туди покладіть інформацію зі своїми контактними даними.

Зокрема, для того, щоб мінімізувати негативний вплив на психіку дітей, варто дотримуватися таких рекомендацій:

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