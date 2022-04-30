Поминальные дни и посещение кладбищ в Украине: спасатели дали важные рекомендации

Выходные дни через неделю после Пасхи – это дни, когда поминают умерших родственников. Обычно в такие дни посещают кладбища, приводят в порядок оградки и памятники, убирают могилы.
В этом году жителей многих городов попросили воздержаться от посещения кладбищ, так как из-за военных действий это очень опасно.
Спасатели дали рекомендации для тех, кому разрешено посетить кладбища. Об этом говорится на странице ГСЧС.
Красная горка в этом году выпадает на 1 мая. Проводы – на понедельник, 2 мая. Радоница (День Поминовения) – на вторник, 3 мая.
Чернигов - центральное городское кладбище "Яцево". Много взрывоопасных предметов.
Харьков - Кладбища №3, 8, 13, 15, 16, 17, 18, "Сосны", Польский мемориал. Опасность из-за постоянных обстрелов.
Сумы - посещение рекомендовано ограничить и быть предельно осторожными. Риск взрывоопасных предметов.
Киев - доступ не закрыли, но попросили местных жителей воздержаться от посещений и перенести до более безопасного времени.
Николаев - жителей города попросили воздержаться от посещения кладбища.
Одесса - рекомендовано ограничить посещение кладбищ и введен комендантский час с вечера 1 мая до утра 3 мая.
"Помнить о своих близких, которых уже нет с нами, святая обязанность каждого! Но сегодня, когда россия идет на все, чтобы увеличить число погибших среди гражданского населения, стоит позаботиться о безопасности живых! Останьтесь дома, зажгите свечу, помолитесь за души умерших и ваши молитвы будут услышаны", - призывают в ГСЧС.
Напомним, ранее мы рассказывали о традициях на поминальные дни в Украине.
А также писали о том, что в Киеве рекомендуют отказаться от посещения кладбищ на поминальные дни.