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Поминальные дни и посещение кладбищ в Украине: спасатели дали важные рекомендации

Посещение кладбищ на поминальные дни в Украине могут быть опасными (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Выходные дни через неделю после Пасхи – это дни, когда поминают умерших родственников. Обычно в такие дни посещают кладбища, приводят в порядок оградки и памятники, убирают могилы.

В этом году жителей многих городов попросили воздержаться от посещения кладбищ, так как из-за военных действий это очень опасно.

Спасатели дали рекомендации для тех, кому разрешено посетить кладбища. Об этом говорится на странице ГСЧС.

Красная горка в этом году выпадает на 1 мая. Проводы – на понедельник, 2 мая. Радоница (День Поминовения) – на вторник, 3 мая.

В каких городах закрыли кладбища для посещения в эти дни

Чернигов - центральное городское кладбище "Яцево". Много взрывоопасных предметов.

Харьков - Кладбища №3, 8, 13, 15, 16, 17, 18, "Сосны", Польский мемориал. Опасность из-за постоянных обстрелов.

Сумы - посещение рекомендовано ограничить и быть предельно осторожными. Риск взрывоопасных предметов.

Киев - доступ не закрыли, но попросили местных жителей воздержаться от посещений и перенести до более безопасного времени.

Николаев - жителей города попросили воздержаться от посещения кладбища.

Одесса - рекомендовано ограничить посещение кладбищ и введен комендантский час с вечера 1 мая до утра 3 мая.

Рекомендации спасателей по поводу поведения на кладбище в условиях войны

"Помнить о своих близких, которых уже нет с нами, святая обязанность каждого! Но сегодня, когда россия идет на все, чтобы увеличить число погибших среди гражданского населения, стоит позаботиться о безопасности живых! Останьтесь дома, зажгите свечу, помолитесь за души умерших и ваши молитвы будут услышаны", - призывают в ГСЧС.

  • Помните об опасности минирования, особенно на территориях, где ведутся или велись активные боевые действия. Там могут быть растяжки, неразорвавшиеся снаряды.
  • Не создавайте скопления людей на кладбищах и в храмах.
  • Не устраивайте на кладбищах поминки, застолья, не употребляйте там алкогольные напитки – будьте бдительны, внимательны и осторожны.
  • Следите за новостями, заявлениями и рекомендациями военных администраций в вашем населенном пункте, селе, поселке, городе.
  • Соблюдайте правила пожарной безопасности, особенно при использовании источников открытого огня.
  • Следите за детьми, говорите с ними об опасности и обучите жизненно необходимым правилам.
  • В случае пожара или обнаружении взрывоопасных предметов – звоните по номеру 101.

Напомним, ранее мы рассказывали о традициях на поминальные дни в Украине.

А также писали о том, что в Киеве рекомендуют отказаться от посещения кладбищ на поминальные дни.

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кладбищепоминальные дни