Поминальные дни и посещение кладбищ в Украине: спасатели дали важные рекомендации

Выходные дни через неделю после Пасхи – это дни, когда поминают умерших родственников. Обычно в такие дни посещают кладбища, приводят в порядок оградки и памятники, убирают могилы.

В этом году жителей многих городов попросили воздержаться от посещения кладбищ, так как из-за военных действий это очень опасно.