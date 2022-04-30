Поминальні дні та відвідування кладовищ в Україні: рятувальники дали важливі рекомендації

Вихідні дні через тиждень після Великодня - це дні, коли поминають померлих родичів. Зазвичай в такі дні відвідують кладовища, упорядковують огорожі та пам'ятники, прибирають могили.
Цього року жителів багатьох міст попросили утриматися від відвідування кладовищ, оскільки через воєнні дії це дуже небезпечно.
Рятувальники дали рекомендації для тих, кому дозволено відвідати кладовища. Про це йдеться на сторінці ДСНС.
Червона Гірка в цьому році випадає на 1 травня. Проводи - на понеділок, 2 травня. Радониця (День поминання) - на вівторок, 3 травня.
Чернігів - центральне міське кладовище "Яцево". Багато вибухонебезпечних предметів.
Харків - Кладовища №3, 8, 13, 15, 16, 17, 18, "сосни", Польський Меморіал. Небезпека через постійні обстріли.
Сум - відвідування рекомендовано обмежити та бути гранично обережними. Ризик вибухонебезпечних предметів.
Київ - доступ не закрили, але попросили місцевих жителів утриматися від відвідувань і перенести до більш безпечного часу.
Миколаїв - жителів міста попросили утриматися від відвідування кладовища.
Одеса - рекомендовано обмежити відвідування кладовищ і введено комендантську годину з вечора 1 травня до ранку 3 травня.
"Пам'ятати про своїх близьких, яких вже немає з нами, Святий обов'язок кожного! Але сьогодні, коли Росія йде на все, щоб збільшити число загиблих серед цивільного населення, варто подбати про безпеку живих! Залишіться вдома, запаліть свічку, Помоліться за душі померлих і ваші молитви будуть почуті", - закликають У ДСНС.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про традиції на поминальні дні в Україні.
А також писали про те, що у Києві рекомендують відмовитися від відвідування кладовищ на поминальні дні.