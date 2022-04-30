Поминальні дні та відвідування кладовищ в Україні: рятувальники дали важливі рекомендації

Вихідні дні через тиждень після Великодня - це дні, коли поминають померлих родичів. Зазвичай в такі дні відвідують кладовища, упорядковують огорожі та пам'ятники, прибирають могили.

Цього року жителів багатьох міст попросили утриматися від відвідування кладовищ, оскільки через воєнні дії це дуже небезпечно.