Поминальные дни: когда идти на кладбище и можно ли это делать во время войны

Через неделю после Пасхи поминают умерших родственников и ходят на кладбище. Однако в этом году из-за войны в некоторых городах людей призывают воздержаться от посещения могил.

Подробнее о том, когда будут поминальные дни, где и какие ограничения будут действовать на кладбищах - ниже в материале Styler.

Когда поминальные дни в 2022 году

На вторую неделю после праздника Светлого Христова Воскресения принято вспоминать усопших родных и близких. В народе поминальные дни называют Проводами, Красной Горкой, Гробками. Церковное название - Радоница или Родительский день.

В зависимости от традиций в разных регионах, даты поминальных дней отличаются.

Так, Красная Горка или Фомино воскресенье в народном календаре приходится на следующее воскресенье после Пасхи. В этом году - 1 мая. Проводы отмечают в понедельник - 2 мая.

День поминовения в церковной традиции всегда выпадает на 9 день после праздника Пасхи. В 2022 году Радоница отмечается во вторник - 3 мая.

Фото: Поминальные дни начинаются через неделю после Пасхи (УНИАН)

Традиции поминальных дней

В эти дни принято приходить на кладбище и оставлять у могил родных кусочек освященной паски, пасхальное яйцо, зажженную свечу.

Считается, что слово "радоница" пошло от слова "радость", что связано со светлым чудом воскрешения Сына Божьего и победы жизни над смертью.

Поэтому на Радоницу запрещено грустить по ушедшим близким, но от громких разговоров и смеха стоит воздержаться. Не рекомендуется приносить на кладбище алкоголь.

На Радоницу молятся за упокой души человека. В храмах проходит поминальная служба, можно заказать панихиду по умершему.

Можно ли идти на кладбище во время войны

Из-за активных боевых действий и опасности минирования в ряде городов Украины запретили посещение кладбищ на поминальные дни и перед Пасхой, когда принято наводить порядок на могилах близких.

В Чернигове закрыли для посещения центральное городское кладбище "Яцево" из-за большого количества взрывоопасных предметов, которые остались после отхода российских войск.

Из-за непрекращающихся обстрелов в Харькове запретили проход на кладбища №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, "Сосны", Польский мемориал.

В Сумах завершено обследование кладбищ на наличие мин. Посещение разрешено, но людям советуют не терять бдительности и быть внимательными. Также по информации ОВА, до выходных завершится обследование кладбищ по области.

Кладбища во Львове будут работать в поминальные дни без ограничений.

В Кременчуге можно будет попасть на все городские кладбища для уборки могил и в поминальные дни.

В Ровно и Тернополе открыт доступ на посещение кладбищ в период Пасхи и поминальных дней.