Киевлян просят не ходить на кладбище в поминальные дни: могут быть сюрпризы

В Киеве людей просят воздержаться от посещения кладбищ, несмотря на то, что сейчас проходят поминальные дни.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Традиционно после Пасхи в Украине проходят поминальные дни, украинцы чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища. Напоминаю, что на территории Украины и в Киеве в частности продолжает действовать военное положение. С начала военных действий столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, поврежденные дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ", – подчеркнул Николай Поворозник.

Он добавил, что городские власти просят горожан воздержаться от посещения кладбищ на период действия военного положения и перенести визит к моменту, когда ситуация в городе станет более безопасной.

Поворозник очень просит украинцев не создавать скопления людей в эти дни на территориях кладбищ, и не подвергать опасности себя и своих близких.

Напомним, что обычно после 9 дней после Пасхи наступали поминальные дни (Радоница).