Поминальные дни и посещение кладбищ в Украине: спасатели дали важные рекомендации

Посещение кладбищ на поминальные дни в Украине могут быть опасными (Getty Images)

Выходные дни через неделю после Пасхи – это дни, когда поминают умерших родственников. Обычно в такие дни посещают кладбища, приводят в порядок оградки и памятники, убирают могилы. В этом году жителей многих городов попросили воздержаться от посещения кладбищ, так как из-за военных действий это очень опасно.

Спасатели дали рекомендации для тех, кому разрешено посетить кладбища. Об этом говорится на странице ГСЧС.