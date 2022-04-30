Поминальні дні та відвідування кладовищ в Україні: рятувальники дали важливі рекомендації

Відвідування кладовищ на поминальні дні в Україні можуть бути небезпечними (Getty Images)

Вихідні дні через тиждень після Великодня - це дні, коли поминають померлих родичів. Зазвичай в такі дні відвідують кладовища, упорядковують огорожі та пам'ятники, прибирають могили. Цього року жителів багатьох міст попросили утриматися від відвідування кладовищ, оскільки через воєнні дії це дуже небезпечно.

Рятувальники дали рекомендації для тих, кому дозволено відвідати кладовища. Про це йдеться на сторінці ДСНС.