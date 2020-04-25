Поминальные дни на карантине: Епифаний трогательно обратился к украинцам

Карантин в Украине ограничивает украинцев в действиях. Хотя митрополит Епифаний так не считает. Он утверждает, что добрые дела можно делать даже сидя дома. Соответствующее видеобращение опубликовано на YouTube.

"Мы с вами за последние месяцы прошли непростой путь. Это стало еще одним напоминанием про глубокую суть этих слов. Ведь сам Христос добровольно прошел непростой, но спасительный путь ради каждого из нас", - сказал митрополит

По словам Епифания, начало для каждого из нас - это осознание своей индивидуальности, осознание того, кем были наши предки и кем являемся мы. В эти дни митрополит советует вспомнить тех близких, которых уже нет рядом.

"Наши живые чувства по отношению к близким свидетельствуют, что они живы у Бога. А самая лучшая забота про них и проявление нашей любви - это память и молитва, где бы ни была она совершена", - прокомментировал он.

Епифаний призывает потратить время, которое отведено на карантин, с пользой. Например, изучить историю Украины, узнать больше про наш народ. Ведь если мы сможем отделить то, чем нужно гордиться от того, что нужно развивать, то сможем выстроить правильное будущее.

Поминальные дни на карантине - Епифаний выступил с речью

Напомним, что Супрун рассказала о подготовке к выходу из карантина.

Мы писали, Комаровский сообщил, когда отменят карантин в Украине.