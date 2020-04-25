Поминальні дні на карантині: Епіфаній зворушливо звернувся до українців

Карантин в Україні обмежує українців у діях. Хоча митрополит Епіфаній так не вважає. Він стверджує, що добрі справи можна робити навіть сидячи вдома. Відповідне відеозвернення опубліковано на YouTube.

"Ми з вами за останні місяці пройшли непростий шлях. Це стало ще одним нагадуванням про глибоку суть цих слів. Адже сам Христос добровільно пройшов непростий, але рятівний шлях заради кожного з нас", - сказав митрополит

За словами Єпіфанія, початок для кожного з нас - це усвідомлення своєї індивідуальності, усвідомлення того, ким були наші предки і ким є ми. У ці дні митрополит радить згадати тих близьких, яких вже немає поруч.

"Наші живі почуття по відношенню до близьких свідчать, що вони живі у Бога. А найкраща турбота про них і прояв нашої любові - це пам'ять та молитва, де б вона не була здійснена, - прокоментував він.

Епіфаній закликає витратити час, який відведено на карантин, з користю. Наприклад, вивчити історію України, дізнатися більше про наш народ. Адже якщо ми зможемо відокремити те, чим треба пишатися від того, що потрібно розвивати, то зможемо вибудувати правильне майбутнє.

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