Нужно учиться жить с вирусом: Супрун рассказала о подготовке к выходу из карантина

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун дала советы, как психологически подготовиться к снятию карантина

Карантин в Украине начнут постепенного ослаблять с 11 мая поэтапно, и тогда наступит своеобразный посткарантинный период. Уляна Супрун обратила внимание на ряд "подводных камней", с которыми столкнутся украинцы после снятия ограничительных мер.

Бывший руководитель Минздрава на своей странице в Facebook дала советы, как этого можно избежать.

Медик напомнила заявление спецпредставителя гендиректора ВОЗ по вопросам пандемии о том, что угроза COVID-19 сохранится в ближайшем будущем. И это будет продолжаться скорее всего до того, как не найдут вакцину против вируса или эффективного лечения болезни.

"Поэтому мы должны учиться жить с вирусом во всех сферах жизни - в отношениях с близкими и коллегами, на работе или во время выхода в общественные места", - процитировала Супрун.

Планирование будущего помогает удерживать психологическое равновесие во время карантина, рассказала медик.

Экс-чиновник считает, что множество вопросов безопасности будут зависеть исключительно от уровня социальной ответственности каждого из нас. Поэтому уже сейчас Супрун предложила подумать над следующим:

Как вы будете готовиться к выходу из карантина психологически

Как вы будете добираться на работу

Готовы ли вы встречаться с друзьями и знакомыми и как лучше запланировать встречу наиболее безопасно

Как подготовить свое рабочее место к работе в новых условиях

Также Супрун рекомендовала ознакомиться с рекомендациями психологов в публикации спецпроекта "Психея" о том, как происходит принятие реальности в условиях пандемии, какое социальное поведение после окончания карантина будет наиболее продуктивным, и почему режим постоянной боевой готовности негативно влияет на внимательность и адекватность реакций.

"Из статьи вы также узнаете, как справиться со чрезмерной тревогой в общественных местах, и возможно ли восстановить ощущение личной безопасности в условиях распространения вируса, и как это сделать", - написала она.

Ранее Уляна Супрун рассказала, что медицинские маски и одноразовые перчатки не смогут защитить от коронавируса, если не мыть руки.