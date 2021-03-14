Поминальные дни в 2021 году в Украине: все важные даты и обычаи

В Украине поминальные дни называют родительскими субботами и они связаны с православными праздниками, поэтому эти дни могут быть в разное время.

В поминальные дни традиционно посещается церковь и заказывается молебен об усопших, а после этого – посещают кладбища. По вечерам накрывается поминальная трапеза.

Календарь поминальных дней на 2021 год:

27 марта – Вселенский день поминовения второй недели Великого поста.

3 апреля - Суббота третьей недели Великого поста

10 апреля – Суббота четвертой недели Великого поста

11 мая – Радоница (Проводы) – день отсчета поминальных дней после Пасхи.

19 июня – Вселенская Троицкая суббота

9 октября – Покровская суббота

6 ноября – Дмитриевская родительская суббота

20 ноября – Михайловская суббота

В поминальные дни усопших не принято называть "покойниками", так как считается, что в эти дни они имеют сильную связь со своими живыми родными. Усопших близких желательно вспоминать по имени и благодарить за все то хорошее, что они сделали при жизни.

В субботу нужно посетить утреннюю литургию в храме, поставить свечу за упокой души и заказать поминальный молебен. Если нет такой возможности, то можно передать записку с именами усопших, чтобы об упокое их души помолились во время литургии.

Что нельзя делать в поминальные дни: