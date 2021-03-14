Поминальні дні у 2021 року в Україні: всі важливі дати і звичаї

В Україні поминальні дні називають батьківськими суботами й вони пов'язані з православними святами, тому ці дні можуть бути в різний час.

У поминальні дні традиційно відвідують церкву і замовляється молебень про покійних, а після цього – відвідують кладовища. Вечорами накривається поминальна трапеза.

Календар поминальних днів на 2021 рік:

27 березня – Всесвітній день поминання другого тижня Великого посту.

3 квітня - Субота третього тижня Великого посту

10 квітня – Субота четвертого тижня Великого посту

11 травня – Радониця (Проводи) – день відліку поминальних днів після Великодня.

19 червня – Всесвітня Троїцька субота

9 жовтня – Покровська субота

6 листопада – Дмитрівська батьківська субота

20 листопада – Михайлівська субота

У поминальні дні покійних не заведено називати "небіжчиками", оскільки вважається, що у ці дні вони мають сильний зв'язок зі своїми живими рідними. Покійних близьких бажано згадувати на ім'я і дякувати за все те хороше, що вони зробили за життя.

В суботу потрібно відвідати ранкову літургію в храмі, поставити свічку за упокій душі та замовити поминальний молебень. Якщо немає такої можливості, то можна передати записку з іменами покійних, щоб за упокій їх душі помолилися під час літургії.

Що не можна робити в поминальні дні: