Поминальные дни 2020: что можно и нельзя делать

Поминальные дни 2020 в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Поминальные дни в Украине принято проводить через неделю после Пасхи

Поминальные дни 2020 в Украине связаны с рядом запретов и традиций. В этом году запреты также установлены на государственном уровне – в большинстве областей запрещено приходить на кладбища. Что можно и нельзя делать в поминальные дни, а также все традиции поминального дня – читайте ниже.

Поминальные дни – это возможность вспомнить всех своих умерших родственников, помолиться за упокой их душ, подумать обо всем хорошем, что они сделали, и что вас связывало при жизни.

Поминальные дни: что нельзя делать

В поминальный день нельзя вспоминать покойного человека плохими словами и осуждать его. Принято говорить либо хорошее, либо ничего.

Священнослужители не разделяют и не приветствуют стремление людей поминать усопших крепкими спиртными напитками.

Не приветствуются чрезмерные громкие гуляния и трапеза на кладбищах возле могил. Это место тишины, а не шума, веселья и разгула.

В поминальный день нельзя отказывать в милостыне, особенно на кладбище или в церкви.

Нельзя заниматься грязной работой по дому и на приусадебном участке: шить, стирать, убирать, строить и т.д.

В этот день нельзя скандалить, ругаться, сквернословить – считается, что души умерших нас слышат и огорчаются из-за этого.

Также нельзя в поминальных записках писать имена тех, кто не был крещен. Этот запрет касается и самоубийц.

Поминальные дни: что можно и нужно делать

В поминальные дли нужно прийти в церковь принести пожертвования, продукты или деньги, вписать усопших родственников в поминальные записки, поставить свечи за упокой и помолиться за их души. Но в 2020 году во время карантина можно обратиться к священникам онлайн, написав поминальные записки. Некоторые церкви принимают онлайн заявки, если человек хочет поставить свечку или внести пожертвование.

В поминальный день следует посетить могилы умерших на кладбище, принести венки, цветы, свечи. В 2020 году поминальный день с 26 апреля был перенесен на 6 июня, поэтому украинцы не смогут посетить кладбище.

Если вы все-таки решили посетить кладбище, то одной из важных традиций является оставление сладостей и печенья на могилах или же угощение знакомых и незнакомых людей, детей, нищих на кладбище, чтобы они также помянули усопших.

Дома также устраивают поминки, где за общим столом собираются все, кто знает и помнит умерших. Следует помолиться, а затем приступить к тихой семейной трапезе. На столе обязательно должна быть кутья, а также традиционные пасхальные угощения: паски и крашенки.

Стоит отметить, что правильно помолиться за усопших можно и дома. Ранее мы публиковали поминальную молитву, которую можно совершить дома.

Если вы все-таки решили почтить память усопшего, важно придерживаться карантинных правил и держаться на расстоянии не менее, чем 1,5 метра от людей.

Стоит напомнить, что поминальные дни в Украине в большинстве областей были перенесены на другую дату. Как сообщается, в Киеве, Днепре, Запорожье, Сумах, Мукачево, Кривом Роге, Житомире, Виннице, Ровно, Одессе, Херсоне подконтрольной части Донецкой области местные власти уже закрыли кладбища.

Также мы писали, что будет если все-таки пойти на кладбище в поминальный день.