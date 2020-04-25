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В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища, - полиция

Новости » Общество     25.04.2020 - 11:58
В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища, - полиция
Иллюстративное фото (УНИАН)

Вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули полиции

В Национальной полиции сообщили, что в поминальные дни посещать кладбища будет запрещено, вблизи них будут дежурить усиленные патрули полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Посещение не будет запрещено лишь в случае осуществления захоронений.

"Решением государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 апреля 2020 года председателям областных и Киевской городской государственной администрации при участии органов местного самоуправления поручено запретить посещение гражданами кладбищ, отдельных мест захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений", - говорится в сообщении.

Кроме этого, согласно постановлению Министерства здравоохранения Украины от 21 апреля 2020 "Относительно противодействия распространению коронавірусної болезни (COVID-19) в поминальные дни", местным органам власти рекомендуется закрыть для посещения кладбища, кроме случаев захоронений при условии соблюдения противоэпидемических правил.

В полиции отметили, что вместе с нацгвардейцами во время проведения поминальных дней будут правопорядок и следить за соблюдением карантинных ограничений. На службу выйдут 22 тысячи силовиков, будут дежурить усиленные патрули вблизи кладбищ.

Напомним, решением Священного Синода Православной церкви Украины поминальные обряды были перенесены на Троицкую родительскую поминальную субботу - 6 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве местная власть приняла решение о закрытии кладбищ в столице до 6 июня в рамках карантина.

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