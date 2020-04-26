Поминальное воскресенье: в Киеве авто "штурмуют" кладбище

Красная горка или поминальное воскресенье связано с посещением близких усопших. В Украине в 2020 году поминальный день был перенесен на 6 июня, а кладбища закрылись на фоне карантина. В результате недовольные киевляне на автомобилях пытаются попасть на кладбище.

В поминальное воскресенье киевляне на автомобилях массово пытаются попасть на кладбище, но правоохранители заблокировали въезд. Об этом сообщили в чате DTP KIEV INFO в Telegram.

"Все хотят попасть на кладбище. Каждые 40 секунд подъезжают машины", - отмечается в подписи под фото.

Стоит отметить, что Красная горка или поминальное воскресенье является одним из главных поминальных дней в году.

Напомним, что запрет на посещение кладбищ в каждой области и городе устанавливается местной администрацией. В Киевской области ограничение на посещение кладбищ будет продлено до 3 мая. В Харькове ограничение снимут после 28 апреля. В Одесской области посещение кладбищ ограничили с 21 апреля из-за роста количества зараженных коронавирусом до 11 мая. Сообщается, что местные власти определили перенос поминальных дней на 6 июня.

В ряде регионов Украины доступ на кладбища решили закрыть, а некоторых запретили только застолья и посещение большими группами.

Ранее в полиции заявили, что в поминальные дни будет запрещено посещать кладбища.