Коли святкувати Покрову і чи перенесли День захисників і захисниць України цього року

Новий церковний рік розпочався 1 вересня. Саме з цієї дати почав діяти новий календар , на який спільно перейшли ПЦУ та УГКЦ. Відтепер усі свята змістились на 14 днів і відзначаються раніше.

Про те, коли святкуватимуть Покрову та чи вплинув новий календар на дату відзначення Дня захисників і захисниць України, пояснюємо у матеріалі нижче.

Коли святкувати Покрову 2023

До церковної реформи Покрову Пресвятої Богородиці святкували 14 жовтня. Але вже починаючи з 2023 року її відзначатимуть 1 жовтня.

Наголосимо, що згідно із рішенням церкви, ті парафії, які ще не готові перейти на богослужіння за новим календарем, можуть продовжувати користуватися старим до 2025 року. Цей час їм надали для плавного переходу.

Також зазначимо, що у православних церквах Покрова відзначається як найважливіше свято, крім Дванадесятих свят і Великодня.

Чому Богородиця стала заступницею козаків

За християнською легендою, саме на це свято військо давніх русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу Царгород (Константинополь), який на той час був центром християнства. Місцеві жителі почали молитися до Богородиці з проханням про порятунок. Тоді Свята з'явилася перед людьми і вкрила їх своєю покровою, яка зробила їх невидимими для ворогів.

Деякі джерела стверджують, що Аскольд та його військо прийняли християнство саме після цього випадку, оскільки були вражені цим дивом.

Тому і козаки вважали Богородицю заступницею та захисницею від ворога. Головна січова церква завжди називалась на честь Покрови, а її ікона була в кожному козацькому курені. Богородицю зображували навіть на хоругвах, під якими козаки виступали в походи.

Не дивно, що саме на це свято стали відзначати День захисника та захисниці України.

Чи перенесли святкування Дня захисників і захисниць України

Через реформу церковного календаря з 2023 року святкування Дня захисника та захисниці України перенесено на 1 жовтня.

Нагадаємо, що вперше цей день відзначали 14 жовтня 2014 року після того, як президент видав спеціальний указ про створення свята.

А з 2015 року воно стало державним і, відповідно, неробочим днем. Але на час дії воєнного стану усі державні вихідні скасовуються.

Цього року 1 жовтня припадає на неділю.